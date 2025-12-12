Ejecutan en EEUU a un hombre con inyección letal

Un hombre condenado por la violación y homicidio de una mujer fue ejecutado mediante inyección letal el jueves en el estado de Tennessee, en el sur de Estados Unidos.

Harold Nichols, de 64 años, fue declarado muerto a las 10H39 locales (16H39 GMT) en una prisión estatal de Nashville.

Sus últimas palabras fueron: «A las personas a las que hice daño, lo siento. A mi familia, sepan que los amo. Sé para dónde voy. Estoy listo para ir a casa», indicó el Departamento Correccional de Tennessee.

Nichols fue condenado a muerte por la violación y el asesinato en 1988 de Karen Pulley, una estudiante universitaria de 20 años.

Nichols, quien confesó haber atacado a varias mujeres más, fue el segundo asesino convicto ejecutado esta semana en Estados Unidos.

Mark Geralds, de 58 años, fue ejecutado con inyección letal en Florida el martes. Había sido condenado por el asesinato en 1989 de Tressa Pettibone, de 33 años, a quien golpeó y apuñaló hasta morir en su casa.

En Florida se han realizado 18 ejecuciones este año, más que en cualquier otro estado de Estados Unidos. Ha habido cinco en Alabama y cinco más en Texas.

En lo que va de 2025, se han realizado 46 ejecuciones en ese país, el mayor número desde 2010, cuando también fueron ejecutados 46 presos.

De las ejecuciones de este año, 38 han sido por inyección letal, tres por pelotón de fusilamiento y cinco por hipoxia de nitrógeno, que consiste en bombear ese gas a través de una máscara, lo que provoca asfixia.

El uso de gas nitrógeno como método de pena capital es denunciado por expertos de Naciones Unidas como cruel e inhumano.

La pena de muerte fue abolida en 23 de los 50 estados de Estados Unidos. California, Oregón y Pensilvania tienen moratorias vigentes.

El presidente Donald Trump es un promotor de la pena capital y ha pedido ampliar su aplicación «para los crímenes más viles».

