Ejecutivo de Milei bloquea acceso a todos los periodistas acreditados en Casa de Gobierno

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Buenos Aires, 23 abr (EFE).- El Ejecutivo del presidente Javier Milei bloqueó este jueves el acceso a todos los periodistas acreditados en la Casa Rosada (sede del Gobierno de Argentina) con el fin de «garantizar la seguridad nacional», según informó a través de X el secretario de Comunicación, Javier Lanari, tras la presentación en las últimas horas de una denuncia contra dos periodistas por filmar dentro del edificio. EFE

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