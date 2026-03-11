El «discurso de odio racista» de Trump alienta violaciones de DDHH, afirma órgano de la ONU

El «discurso de odio racista» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de otros líderes políticos alimenta graves violaciones de los derechos humanos, afirmó el miércoles un órgano de la ONU.

El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) manifestó su profunda preocupación por el creciente «discurso de odio racista» en Estados Unidos, el uso de «lenguaje despectivo y deshumanizante» y de estereotipos dañinos dirigidos contra migrantes, refugiados y solicitantes de asilo.

Esos grupos han sido presentados «como criminales o como una carga, por parte de políticos y figuras públicas influyentes en los niveles más altos del Estado, en particular su presidente», señaló el comité en un informe urgente.

Esto «fomenta la intolerancia y puede incitar a la discriminación racial y a los delitos de odio», advirtió.

El CERD, compuesto por 18 expertos independientes encargados de supervisar cómo los países aplican la convención internacional sobre la eliminación del racismo, también expresó profunda preocupación por el «uso sistemático de perfiles raciales» por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de otros agentes desplegados en la ofensiva contra los migrantes de Trump.

La selección de «personas de origen hispano/latino, africano o asiático y los controles de identidad arbitrarios (…) habría dado lugar a la detención generalizada de refugiados, solicitantes de asilo, migrantes y personas percibidas como tales», indicó.

Además, al menos 675.000 personas habían sido deportadas desde enero de 2025, cuando Trump volvió al poder.

Miles de agentes federales, incluidos agentes del ICE, llevaron a cabo a principios de este año varias semanas de redadas y detenciones masivas en Minnesota, en lo que el gobierno de Trump afirmó eran misiones selectivas contra delincuentes.

La polémica operación terminó el mes pasado en medio de una creciente indignación por la muerte a disparos de dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, y la detención de un niño de cinco años.

El CERD instó a Washington a «garantizar la rendición de cuentas, incluso mediante investigaciones efectivas, exhaustivas e imparciales» sobre todas las presuntas violaciones.

También criticó el «drástico aumento» en el número de detenidos en los centros de inmigración, que, según los informes, pasó de 40.000 a finales de 2024 a alrededor de 73.000 a comienzos de este año.

El comité expresa su preocupación por informaciones que dan cuenta de «condiciones inhumanas y atención médica inadecuada» en estos centros de detención de migrantes.

Igualmente, lamentó la muerte bajo custodia de al menos 29 migrantes en 2025 y de 6 en enero de este año.

El CERD también expresó su alarma por la decisión de Washington de derogar directrices de larga data que limitaban las operaciones de control de la inmigración y las detenciones en inmediaciones de escuelas, hospitales e instituciones religiosas

En sus recomendaciones, el CERD exhorta a Estados Unidos a suspender todas estas operaciones y a llevar a cabo una revisión, basada en los derechos humanos, de las medidas legislativas adoptadas desde enero de 2025.

Este informe del CERD es la respuesta a una demanda urgente presentada por la influyente Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés).

ACLU había pedido al CERD que investigue «las graves violaciones por parte de Estados Unidos de sus obligaciones en materia de derechos humanos” en el estado de Minnesota.

