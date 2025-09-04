El ‘Bolillo’ Gómez apela a la «personalidad» de El Salvador para vencer a Guatemala

2 minutos

Ciudad de Guatemala, 3 sep (EFE).- El entrenador de El Salvador, el colombiano Hernán Gómez, espera que su equipo tenga «personalidad» y «carácter» para vencer el jueves a Guatemala en el inicio de la fase final de la eliminatoria al Mundial 2026 por la Concacaf.

«Nosotros somos del pensamiento de preocuparnos más por la selección que trabajamos, por los muchachos que tenemos que el trabajo que dictamos lo hayan entendido y que cuando lleguen a la cancha tengan la personalidad, el carácter y la capacidad suficiente para superar a un equipo que realmente ha progresado mucho como Guatemala», dijo ‘el Bolillo’ Gómez esta tarde en la conferencia previa al encuentro de mañana.

El técnico colombiano elogió a la selección local por sus tres años de trabajo con el entrenador mexicano Luis Fernando Tena pero recordó que tras el pitido inicial todo eso queda en el olvido.

El partido se llevará a cabo en el estadio Cementos Progreso, de grama sintética, en el norte de Ciudad de Guatemala, y dará inicio a las 20.00 hora local (02.00 GMT de la madrugada del viernes), como parte de la primera fecha del grupo A de la fase final de la eliminatoria de la Confederación del Norte, Centroamérica y El Caribe de Fútbol (Concacaf).

«Nosotros estamos acostumbrados a jugar en la grama siempre, aunque a veces nos ha tocado jugar en sintética. Entonces, hablando con los muchachos, hay que superar eso. Hay que superar la lluvia, el calor, la cancha. El que quiere ir al mundial tiene que superar todo», resaltó el colombiano.

Uno de los mensajes que Gómez quiso transmitir a sus pupilos y a la afición salvadoreña fue la confianza y la disciplina táctica: «Nosotros somos una selección que mentalmente tenemos que estar muy preparados porque estamos representando el país. Es un compromiso grande y a los muchachos hay que hablarles mucho de este tema porque tienen que entrar con ese convencimiento a la cancha».

Tanto Guatemala como El Salvador esperan obtener un triunfo que los encarrile en el grupo A, que comparten con Panamá y Surinam.

El primer lugar del grupo se clasificará directamente al Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, mientras que el segundo puesto accederá a una repesca. EFE

