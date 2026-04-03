El ‘Cristo Cholo’ recorre las calles de Lima cargando la cruz para pedir paz en el mundo

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Lima, 3 abri (EFE).- El ‘Cristo Cholo’, una tradicional representación peruana de Jesucristo a cargo del actor Mario Valencia, recorrió este Viernes Santo las calles del centro histórico de Lima con la cruz a sus espaldas para representar la Pasión de Cristo, que finaliza en la cima del cerro San Cristóbal, la elevación más emblemática de la capital.

Como cada año desde hace cuatro décadas, el popular actor volvió a escenificar el via crucis de Jesucristo en puntos emblemáticos de Lima, en uno de los actos centrales de la Semana Santa peruana.

«La voluntad y el compromiso que tengo con el señor, que le pido que me de fuerzas y fortaleza para lograr llegar hasta la cumbre del cerro San Cristóbal. También pido por la paz en el mundo y el pueblo peruano», dijo el ‘Cristo Cholo’ a EFE antes de emprender su recorrido.

El actor, que tiene 68 y sufrió una accidente, decidió este año reducir una parte del viacrucis, que comprendía la visita de siete iglesias, para poder cargar la cruz, que pesa 90 kilos, hasta la cima del cerro, donde se escenifica la crucifixión.

El recorrido empezó en el Teatro Municipal de la capital y siguió con decenas de devotos y turistas hasta la Catedral de Lima.

Valencia destacó que este viernes irá acompañado por un grupo de hermanas devotas del Señor de los Milagros.

«Venimos representando a las Marianas, hermanas devotas del Señor de los Milagros. Es una bendición para nosotras poder estar acompañando al ‘Cristo Cholo’ en esta representación de viernes santo, dijo a EFE Alexandra Hurtado, una de las hermanas Marianas.

Agregó que la ascensión del ‘Cristo Cholo’ hasta el cerro San Cristóbal es un reto muy fuerte que se complica este viernes con el fuerte sol que luce en Lima, pero «la fe es la que nos mueve y nos da la fuerza y el señor nos estará acompañando en este recorrido».EFE

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