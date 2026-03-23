El ‘no’ a la reforma judicial de Meloni va en ligera ventaja, según sondeos a pie de urna

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Roma, 23 mar (EFE).- El rechazo a la reforma judicial propuesta por el Gobierno de Giorgia Meloni se sitúa en ligera ventaja frente a los votos favorables en el referéndum constitucional celebrado en Italia hasta este lunes, según los primeros sondeos a pie de urna.

La reforma judicial, una reforma clave para Meloni, obtendría un respaldo de entre el 47 y 51 %, por debajo de los votos en contra, que se situarían en una horquilla de entre el 49 y el 53 %, según un primer sondeo a pie de urna publicado por la televisión pública RAI.

Otros medios como el canal privado La7 coinciden en estas mismas previsiones. Los colegios electorales han cerrado a las 15.00 hora local (-1 GMT) tras dos días de referéndum. EFE

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