El ‘Reloj del Juicio Final’ marca 85 segundos, más cerca que nunca del fin del mundo

Washington, 27 ene (EFE).- El ‘Reloj del Juicio Final’, una herramienta simbólica creada por científicos para visualizar la probabilidad de que la humanidad desaparezca, se encuentra este año a 85 segundos de la medianoche, lo más cerca que ha estado nunca de marcar la hora final en sus 79 años de historia.

El reloj, gestionado por el Boletín de la Junta de Ciencia y Seguridad de Científicos Atómicos, se ha acercado este martes cuatro segundos más a una catástrofe en comparación con el año anterior, cuando marcó 89 segundos para el ocaso de la humanidad.

Las manecillas del reloj se pararon en esta hora crítica a raíz de la amenaza nuclear (en un momento en que los arsenales nucleares aumentan y los tratados de no proliferación no se están renovando), el cambio climático y la creciente agresividad que ejercen las potencias globales, según advirtieron los científicos.

La presidenta del Boletín de Científicos Atómicos, Alexandra Bell, puso el foco en la decadencia de la cooperación internacional y en las decisiones de la Administración del presidente, Donald Trump, como factores decisivos para esta aproximación.

«Trump está desmantelando activamente medio siglo de esfuerzos de control de armas para mantener la estabilidad entre las dos naciones con mayor arsenal nuclear del mundo (EE.UU. y Rusia) y ha estado atacando las herramientas y tecnologías que pueden ayudarnos a gestionar el cambio climático», declaró Bell.

«Hemos visto un fracaso flagrante del liderazgo y un giro hacia el neoimperialismo», añadió la presidenta.

Por su parte, el presidente del Comité de seguridad y ciencia del Boletín, Daniel Holz, dijo que los principales países se han vuelto más «agresivos, hostiles y nacionalistas» en el último año.

«La historia ha demostrado que cuando los gobiernos dejan de rendir cuentas ante sus propios ciudadanos, sobrevienen el conflicto y la miseria; esta tendencia global hace que el mundo sea más peligroso para todos», alertó Holz en la presentación del reloj.

La periodista filipina y Premio Nobel de la Paz en 2021, María Ressa, se centró en la crisis que sufre el periodismo actual e hizo un llamado a la acción para revertir la situación global.

«Necesitamos plataformas tecnológicas rediseñadas en torno a los derechos humanos, no a las métricas de interacción; necesitamos que el periodismo se financie como infraestructura crítica», declaró.

También conocido como el «Reloj del Apocalipsis» («Doomsday Clock», en inglés), el mecanismo es un símbolo dirigido por un grupo de científicos, entre ellos trece premios Nobel, creado en 1947, que pone el foco en los riesgos que afronta el mundo y que pretende indicar lo cerca que está el fin de la humanidad.

Desde 2007, el reloj ha incluido en sus valoraciones el deterioro del planeta debido al calentamiento global y la crisis climática. EFE

