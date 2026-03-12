El éxito de animación ‘K-Pop Demon Hunters’ tendrá su secuela en Netflix

Los Ángeles (EE.UU.), 12 mar (EFE).- El gigante del entretenimiento Netflix confirmó este jueves la producción de la secuela de ‘K-Pop Demon Hunters’, expandiendo el universo de la película más vista de la plataforma.

La producción, todavía sin fecha de estreno, volverá a correr a cargo de Maggie Kang y Chris Appelhans, mientras que Sony Pictures Animation se encargará de animar la historia.

Con ‘KPop Demon Hunters’, «Maggie y Chris no solo llegaron al público, sino que despertaron una comunidad global de seguidores que trascendió idiomas, generaciones y géneros», indicó en un comunicado la directora de contenido de Netflix, Bela Bajaria.

«Estamos sumamente orgullosos de profundizar nuestra colaboración con ellos y, junto con nuestros socios de Sony Pictures Animation, construir este universo de maneras que sorprenderá y deleitará a los seguidores», agregó.

La secuela del largometraje animado se confirma tras varios meses de especulaciones sobre una posible extensión del fenómeno de ‘KPop Demon Hunters’, que se ha convertido en un éxito en la plataforma, coronándose como la producción más vista de su historia.

«Estos personajes son como una familia para nosotros; su mundo se ha convertido en nuestro segundo hogar. Nos entusiasma escribir su próximo capítulo, desafiarlos y verlos evolucionar, y seguir ampliando los límites de la integración entre la música, la animación y la historia», dijo por parte Appelhans.

La película sobre un grupo femenino de k-pop que persigue monstruos mientras equilibran sus vidas bajo los focos ha consolidado a este estilo musical como un fenómeno cultural global que va mucho más allá de la música.

La canción ‘Golden’, del grupo ficticio del filme HUNTR/X, superó los 100 millones de reproducciones semanales en todo el mundo por primera vez, según Billboard.

También el tema principal, interpretado por las protagonistas al final del filme, coronó en la primera semana de agosto la lista Billboard Global 200 con 113,4 millones de reproducciones, un aumento del 15 % frente a la semana anterior y superando éxitos como ‘Ordinary’ de Alex Warren o ‘Jump’, de la banda surcoreana BLACKPINK.

«Como cineasta coreana, me siento inmensamente orgullosa de que el público quiera más de esta historia y de nuestros personajes coreanos. Hay muchísimo más en este mundo que hemos creado y estoy emocionada de mostrárselo. Esto es solo el principio», afirmó Kang. EFE

mvg/ygg/rcf