El ítalo-argentino Darderi conquista el Abierto de Chile, su quinto título ATP

3 minutos

María José Rey

Santiago de Chile, 1 mar (EFE).- El ítalo-argentino Luciano Darderi se impuso este domingo por 6-7 (8) y 5-7 al alemán Yannick Hanfmann y conquistó en Santiago el Abierto de Chile, su quinto título de un torneo ATP 250 y el primero en la cancha de San Carlos Apoquindo.

El tenista nacido hace 24 años en Argentina y juega como ciudadano italiano, vive su mejor momento de su carrera como ocupante del puesto 21 de la clasificación mundial.

Darderi jugó hoy su sexta final y sumó su trofeo de hoy a los ganados en Córdoba, Marrakech, Bastad y Umag.

A principios de año, obtuvo su mejor resultado en un Grand Slam al alcanzar los octavos de final en el Abierto de Australia 2026, y hace dos semanas llegó a la final del Argentina Open que perdió ante el argentino Francisco Cerúndolo.

“Desde que tengo cinco años estamos soñando con este momento”, dijo el oriundo de Villa Gesell mirando a su padre y agregó que espera “poder volver acá a Chile para defender el título”.

Darderi y Hanfmann se habían enfrentado dos veces antes de esta final, en 2023 y 2024 en Córdoba, y en ambas ocasiones la victoria quedó en manos del flamante campeón en Chile.

“Estos torneos para mí son muy importantes, esta gira es muy importante para el tenis sudamericano”, declaró tras el juego.

Darderi llegó al Abierto de Chile por la retirada del serbio Laslo Djere. Comenzó en el puesto 81 de la clasificación ATP y ha ido escalando hasta el 65.

El alemán, de 34 años, buscaba en Santiago su primer título ATP, tras ser finalista en Kitzbuhel en 2020 y Gstaad en 2017.

Apostó por los ‘aces’ para sacar puntos importantes y revertir el marcador tras ir abajo por 4-2 en el primer set.

Se recuperó para ponerse arriba y obligó a Darderi a igualar y buscar ganar en tie break por 6-7 (8), apoyado en su servicio para conseguir el último punto con un saque directo.

El alemán consiguió un punto de quiebre en el tercer juego del segundo set, con una doble falta del argentino que amenazó con prolongar la disputa de esta final, pero el vencedor se recuperó rápido para emparejar la pizarra.

El duelo se mantuvo parejo y Hanfmann mostró solvencia en la primera oportunidad de Darderi para cerrar el partido cuando estaban 4-5.

No se lo permitió, pero en la segunda ocasión tuvo fallos y se puso 15-40 abajo para en la siguiente pelota darle la victoria al también finalista del Argentina Open 2026.

Ambos tenistas tuvieron un partido en el que sus saques les ayudaron a mantener una lucha cerrada, sumando puntos con primeros servicios o ‘aces’, un renglón que se llevó el europeo con diez sobre seis del ítalo-argentino. EFE

