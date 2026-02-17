El último acto de Gobierno de Jerí fue aprobar transferencia para compra de aviones caza

Lima, 17 feb (EFE).- El ahora expresidente de transición de Perú José Jerí, autorizó este martes, como último acto de gobierno, la primera transferencia para la compra multimillonaria de 24 de aviones de combate, por 1.137 millones de soles (340 millones de dólares o 287 millones de euros), un monto que no llega al 10 % del importe total de esa adquisición, que será de 3.500 millones de dólares.

La transferencia, a favor del Ministerio de Defensa, fue anunciada en un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, firmado por Jerí, y sus ministros de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, y de Defensa, César Díaz.

El decreto detalló que esta medida se tomó para concretar «la recuperación de la capacidad de control aeroespacial y precisión en las operaciones militares con aviones caza de alto rendimiento» del Grupo Aéreo de la Base Aérea La Joya Coronel de la Fuerza Aérea de Perú (FAP), en el departamento sureño Arequipa.

También apuntó que estos fondos no pueden ser destinados a fines distintos a esta compra y que el Ministerio de Economía emitió una opinión favorable respecto a la disponibilidad presupuestaria para financiar parcialmente el gran proyecto de inversión.

El Ejecutivo que presidió Jerí ratificó en noviembre pasado que el país comprará 24 aviones caza, tal como anunció el anterior Gobierno de Dina Boluarte (2022-2025), por un monto total de 3.500 millones de dólares, aunque las autoridades peruanas aún no han hecho público el modelo escogido.

Se planea que los nuevos aviones reemplacen a los Mirage 2000 franceses que llegaron a inicios de los años 80 al país y los MIG-29 rusos comprados a fines de los años 90.

Entre los aviones que compiten en la licitación para ser adquiridos por Perú figuran los F-16 estadounidenses, los Rafale franceses y los Saab Gripen suecos, según medios especializados.

En ese sentido, la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa, adscrita al Departamento de Defensa de Estados Unidos, señaló en septiembre pasado que había aprobado una posible venta de 12 aviones F-16 Block 70 a Perú, aunque el país andino aún no ha anunciado una decisión al respecto. EFE

