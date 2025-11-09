El 48 % de Cuba tendrá apagones este domingo por la crisis energética y daños de Melissa

La Habana, 9 nov (EFE).- Los apagones afectarán simultáneamente al 48 % de Cuba este domingo, debido a la crisis energética que padece la isla a la que se han sumado los daños que dejó al servicio eléctrico el huracán Melissa tras su paso por la región este.

La compañía estatal Unión Eléctrica (UNE) estima en su parte diario una demanda máxima de 2.870 megavatios (MW) y una disponibilidad de 1.560 MW, en el horario de mayor consumo -el de la tarde-noche- en las diez provincias no afectadas por el devastador evento meteorológico.

Esto supone un déficit (la diferencia entre oferta y demanda) de 1.310 MW y una afectación (lo que se desconecta previamente para evitar apagones desordenados) de 1.380 MW, aunque esos valores podrían superar el pronóstico oficial.

La UNE, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas, reporta fuera de servicio por avería y mantenimiento a siete de las 16 unidades de sus centrales termoeléctricas -entre ellas la Antonio Guiteras- el principal bloque de generación del país que estará varios días paralizada.

Además informa que 54 motores de generación distribuida no están operativos por falta de combustible (diésel y fueloil), y otros por no disponer de lubricantes.

El severo golpe del huracán Melissa, con categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson, dejó sin fluido eléctrico a la mayoría de los 3,5 millones de personas que viven en las provincias orientales de Granma, Santiago de Cuba, Holguín, Guantánamo y Las Tunas, que se quedaron sin corriente.

Sus fuertes vientos, de hasta 200 kilómetros por hora, y las intensas lluvias, que dejaron hasta 400 milímetros (o litros por metro cuadrado) en algunos puntos, dañaron muchas líneas de distribución de electricidad, tumbaron postes y afectaron la red eléctrica en esta región.

Hasta el momento se ha restablecido el 64 % del servicio eléctrico en la zona, y es Santiago de Cuba la más afectada -el pasado viernes solo tenía recuperado el 13 %, según datos oficiales.

Esto sucede en una situación de crisis del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), agravada desde hace un año, que en los últimos meses ha registrado tasas de déficit de generación próximas o incluso superiores al 50 % e interrupciones eléctricas de más de 20 horas al día en gran parte del país y cinco apagones nacionales, el último este septiembre pasado.

Todas las centrales termoeléctricas cubanas, la columna vertebral de la generación energética nacional, están obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones y mantenimiento.

El programa solar gubernamental, que ha puesto en marcha 32 parques fotovoltaicos por todo el país este año, alivia parcialmente el déficit eléctrico durante el día, pero no en el horario nocturno porque no cuenta con baterías para acumular energía.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959.

El Gobierno cubano destaca por su parte el efecto de las sanciones estadounidenses a esta industria y le acusa de «asfixia energética».

Diversos cálculos independientes coinciden en estimar que el Gobierno cubano necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema eléctrico, una cantidad de la que La Habana no dispone.

Los constantes apagones están paralizando la economía nacional, que se contrajo un 1,1 % en 2024 y suma en los últimos cinco ejercicios una caída acumulada del 11 %, según datos oficiales. La CEPAL también prevé que su producto interno bruto (PIB) sea negativo este año.

Los cortes atizan asimismo el descontento social en Cuba y han estado vinculados a las principales protestas registradas en los últimos años, como las masivas de julio de 2021 y las menores de los últimos meses en La Habana y Gibara. EFE

