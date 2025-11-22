El 52 Festival de Cine Iberoamericano de Huelva será del 13 al 21 de noviembre de 2026

Huelva (España), 22 nov (EFE).- La 52 edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva se celebrará entre el 13 y el 21 de noviembre de 2026, según ha comunicado el certamen esta noche, en el cierre de la edición de este año.

El festival, de esta forma, continuará apostando por un formato que sitúa la inauguración en jornada de viernes y la clausura en un sábado, con nueve días de actividades en torno al cine iberoamericano en el mes de noviembre.

Este año, la ganadora ha sido la película brasileña ‘La mejor madre del mundo’, de Anna Muylaert, que se ha llevado el Colón de Oro, el máximo galardón del certamen.

Estrenada en la 75 edición de la Berlinale, Muylaert plasma la historia de una mujer que huye de los reveses que azotan su hogar junto a sus dos hijos pequeños, un camino repleto de peligros que la progenitora, Gal, maquilla como una trepidante aventura para convencer a sus hijos.

Shirley Cruz, actriz protagonista, construye un personaje inolvidable que ya ha sido premiado en varios festivales, como en CineLatino de Toulouse y en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, reconociendo el mejor guion y a Shirley Cruz como mejor interpretación.

Su realizadora ya ha dirigido ocho producciones, entre ellas ‘Durval Records’, ‘Alvoraba’, ‘Don’t Call Me Son’ y ‘The Second Mother’, que fue estrenada en Sundance y ganó el premio Público en la sección Panorama de la Berlinale 2015. EFE

