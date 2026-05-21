El 87 % de los trabajadores argentinos afirma que su salario no le alcanza para vivir

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Buenos Aires, 21 may (EFE).- El 87 % de los trabajadores de Argentina afirma que su salario es insuficiente para cubrir las necesidades básicas y siete de cada diez advierten que su poder adquisitivo ha empeorado, según un sondeo privado difundido este jueves.

De acuerdo a una encuesta realizada por el portal de empleos Bumeran, el porcentaje de argentinos que refieren no poder vivir con el salario que cobran aumentó dos puntos con respecto a la medición hecha el año pasado.

El sondeo también revela que el 74 % de los trabajadores considera que su poder adquisitivo empeoró en los últimos meses, 16 puntos porcentuales por encima del estudio hecho en 2025.

«La desaceleración de la inflación no implica automáticamente una recuperación del salario real. Después de varios años de pérdida acumulada del poder adquisitivo, las personas trabajadoras siguen destinando gran parte de sus ingresos a necesidades básicas como el alquiler y los alimentos», dijo Federico Barni, director ejecutivo de Bumeran.

Según el sondeo, al 73 % de los encuestados el salario le alcanza menos de dos semanas. Casi un tercio de los consultados (28 %) aseguró que, ni bien cobra su sueldo, destina de inmediato el 100 % a pagar cuentas.

«Hoy el desafío ya no pasa solamente por ‘ganarle a la inflación’, sino por reconstruir capacidad de consumo y previsibilidad. La percepción social del salario suele recuperarse más lentamente que los indicadores macroeconómicos porque las personas evalúan su situación cotidiana: cuánto duran sus ingresos, si pueden ahorrar o endeudarse menos y si sienten capacidad de proyectar», señaló Barni.

El 90 % de los trabajadores señala que no puede ahorrar y un 77 % afirma tener algún tipo de deuda.

Si bien la inflación en Argentina desaceleró al 32,4 % interanual en abril pasado, diversos consultores privados han advertido que los salarios pierden su poder adquisitivo frente a la inflación desde agosto pasado, en un contexto de ajuste económico y destrucción de fuentes de empleo formales. EFE

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