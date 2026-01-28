El 93% de los niños afganos acaban la educación primaria sin saber leer correctamente

3 minutos

Kabul, 28 ene (EFE).- Afganistán afronta una crisis de aprendizaje devastadora, no solo porque 2,2 millones de adolescentes afganas están excluidas de la educación secundaria, sino también por un sistema en el que el 93 % de los menores terminan la primaria sin saber leer ni escribir correctamente, según datos recogidos por UNICEF y la UNESCO.

«El 93 % de los menores carece de las competencias básicas de lectura, escritura o matemáticas a los 10 años. Necesitamos invertir urgentemente más en el aprendizaje básico si no queremos perder a toda una generación», denunció este miércoles a EFE Daniel Timme, jefe de comunicación e incidencia de UNICEF Afganistán.

«En Afganistán afrontamos una grave crisis de aprendizaje, y ni siquiera me refiero a la incalificable injusticia que veta el acceso de las adolescentes a la educación secundaria. Incluso en el nivel de primaria, son demasiados los niños y niñas que no pisan la escuela», añadió.

La UNESCO y UNICEF en un informe subrayaron la urgencia de invertir en la alfabetización y la aritmética desde los primeros grados para evitar un colapso educativo irreversible.

Asimismo, una investigación preliminar de los dos organismos realizada en 2025 revela que el rendimiento académico es significativamente superior en aquellos centros que cuentan con una mayor proporción de docentes con formación universitaria, especialmente en el aprendizaje de idiomas.

El estudio destaca además el papel crucial de las mujeres en la docencia, al revelar que las profesoras demostraron un mayor dominio de los contenidos y sus alumnos obtuvieron mejores resultados, un dato que refuerza la necesidad crítica de aumentar el número de mujeres cualificadas en el profesorado afgano.

Afganistán permanece hoy como el único país del mundo que prohíbe oficialmente la educación secundaria y superior a mujeres y niñas, expulsando de las aulas a 2,2 millones de adolescentes, lo que, según el documento, limita gravemente sus oportunidades futuras y el desarrollo del país.

A la vez es uno de los países con menos libertad académica tras la llegada de los talibanes al poder hace tres años, que no solo vino acompañada de restricciones a la educación femenina, sino también por la promoción de la educación religiosa y la persecución de disidentes en las universidades.

Estas son las conclusiones del informe anual Free to Think 2025, elaborado por el Proyecto de Monitoreo de la Libertad Académica de Scholars at Risk, que indica que Afganistán ha sufrido un colapso prácticamente total de la libertad académica, situándose como uno de los países más represivos del mundo en este ámbito.

El documento otorga al país una puntuación residual de 0,08 sobre 1 en su índice global, un desplome provocado por el veto educativo a las mujeres, las purgas de profesorado y el control ideológico impuesto por los talibanes en las aulas. EFE

lk-mtv/ajs