El año 2025 fue el tercero más cálido jamás registrado… ¿Y 2026?

El año 2025 fue el tercero más cálido jamás registrado en el mundo, anunciaron este miércoles el observatorio europeo Copernicus y el instituto estadounidense Berkeley Earth, que prevén que 2026 se mantenga en niveles históricamente altos.

El termómetro mundial se mantiene desde hace tres años en niveles nunca vistos en la historia de la humanidad y, por primera vez, la temperatura media de los últimos tres años superó en más de 1,5°C el nivel preindustrial, señaló Copernicus en su informe anual.

«El brutal aumento registrado entre 2023 y 2025 fue extremo y apunta a una aceleración del calentamiento global», advirtieron los científicos de Berkeley Earth.

La ONU, numerosos climatólogos y responsables políticos llevan desde el año pasado asumiendo públicamente que el planeta se encamina hacia un calentamiento duradero de 1,5 °C, el límite simbólico establecido por el Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático hace una década.

Con tres años consecutivos a ese nivel, Copernicus considera probable que el rebasamiento permanente de ese límite se confirme «antes de que termine la década, es decir más de diez años antes de lo previsto».

Esta aceleración resulta aún más alarmante ya que coincide en un momento en que Estados Unidos -el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero- rompió con la cooperación climática internacional bajo Donald Trump y devolvió al petróleo un papel central en su política.

– Tendencia para 2026 –

Además, en los países ricos, la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero pierde fuelle.

En Alemania y Francia, la reducción de emisiones volvió a estancarse en 2025. Y en Estados Unidos, el repunte de las centrales de carbón impulsó de nuevo al alza la huella de carbono del país, borrando de un plumazo años de avances.

«La urgencia de actuar frente al cambio climático nunca había sido tan apremiante», afirmó Mauro Facchini, jefe de la unidad Copernicus, durante una rueda de prensa.

Nada indica que 2026 vaya a romper esta tendencia.

Samantha Burgess, directora adjunta de cambio climático en Copernicus, pronostica que «2026 será uno de los cinco años más cálidos jamás registrados». «Probablemente sea comparable a 2025», señaló.

Los climatólogos de Berkeley Earth también prevén que 2026 «probablemente será similar a 2025, con el escenario más probable de convertirse en el cuarto año más cálido desde 1850».

Si el fenómeno natural El Niño, con su efecto de calentamiento, vuelve a aparecer, «podría convertir 2026 en un año récord», dijo a AFP Carlo Buontempo, director de cambio climático del observatorio.

Pero «que sea en 2026, 2027 o 2028 no cambia gran cosa. La trayectoria es muy, muy clara», añadió.

– Récords en Asia y en el Antártico –

En 2025, la temperatura del aire en la superficie de las tierras y los océanos fue 1,47°C superior al nivel preindustrial, después de los 1,60°C registrados en 2024, el año récord.

Detrás de esta media global se esconden récords regionales, sobre todo en Asia Central, la Antártida y el Sahel, según los análisis de AFP a partir de los datos diarios del servicio europeo.

En el 2025 se vivieron numerosos episodios climáticos extremos -olas de calor, ciclones y violentas tormentas en Europa, Asia y Norteamérica, así como incendios devastadores en España, Canadá y California- cuya intensidad o frecuencia se ve amplificada por el calentamiento global.

La combustión, cada vez mayor, de petróleo, carbón y gas fósil es en gran medida responsable del calentamiento.

Pero Robert Rohde, científico de Berkeley Earth, advierte de otros factores que podrían estar amplificando el calentamiento, aunque solo sea unas décimas o centésimas de grado a escala planetaria.

Como la normativa internacional que desde 2020 reduce el contenido de azufre del combustible marítimo y que ha tenido el efecto perverso de contribuir al calentamiento al disminuir las emisiones de dióxido de azufre.

Antes, estos «aerosoles» favorecían la formación de nubes claras que reflejaban la radiación solar y ejercían un efecto refrigerante sobre la Tierra.

