El accidente del elevador de Gloria, la última tragedia de un funicular en el mundo

Redacción Internacional, 3 sep (EFE).- El accidente del funicular turístico de Gloria en Lisboa, en el que han muerto al menos quince personas y otras 18 han resultado heridas, se suma a una larga lista de sucesos en este tipo de transporte, la mayoría de las veces de carácter turístico y en destinos de alta montaña.

El más grave de ellos se produjo el 11 de noviembre del año 2000 cuando un ventilador de aire caliente defectuoso provocó el incendio del funicular que ascendía al glaciar austriaco de Kitzsteinhorn, en Kaprun, y causó 155 muertos. Sólo ocho personas sobrevivieron.

Y el más reciente, sin contar el de Lisboa, el 17 de abril de este mismo año en la localidad italiana de Castellamare di Stabia, cerca de Nápoles, en el que murieron dos turistas británicos y un israelí, además del maquinista, al caer la cabina de un teleférico por la rotura de un cable en la línea que ascendía a la cima del monte Faito, a más de 1.100 metros de altura a orillas del mar Mediterráneo.

Además, en lo que va de siglo, ha habido otros accidentes graves de este tipo en el mundo:

– 19 enero 2003.- Cuatro personas murieron y una veintena resultaron heridas al romperse el cable del teleférico que asciende hasta el templo de Mahakali, para rezar a la diosa hindú Durga, y caer al vacío tres de las cabinas en el estado occidental indio de Gujarat (India).

– 19 octubre 2003.- Cuatro personas murieron y otras once resultaron heridas al desplomarse, por la rotura de un cable, y caer desde una altura de 45 metros tres cabinas de un teleférico en Darjeling, en el Himalaya, en el extremo norte del estado indio de Bengala Occidental.

– 5 septiembre 2005.- Nueve muertos y siete heridos graves al desprenderse dos cabinas de un teleférico en el valle de Otztal, en los Alpes del Tirol austríaco, cuando una pieza de 750 kilogramos de hormigón, que transportaba un helicóptero de carga, cayó sobre una de las góndolas y rompió el cable.

– 29 junio 2017.- Once personas fallecieron y dos resultaron heridas al caer un teleférico entre las localidades de Charra Pani y Bawari, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, en el norte de Pakistán.

– 23 mayo 2021.- Murieron 14 personas y un niño de 5 años, el único superviviente, resultó gravemente herido al precipitarse al vacío una cabina del teleférico que conecta las estaciones de Stresa y Mottarone, en la región de Piamonte (Italia), junto al lago Mayor.

– 10 abril 2022.- Al menos un muerto y dos heridos en el accidente de un teleférico en la montaña de Trikut, cerca de la ciudad de Deoghar, estado de Jharkhand (India), tras colisionar varias de sus cabinas y quedar suspendidas alrededor de 40 personas, de ellas 15 turistas.

– 31 diciembre 2022.- Cuatro personas de una misma familia fallecieron al desplomarse un teleférico improvisado en el municipio de Silos, Norte de Santander (Colombia), que utilizaban para cruzar el río Caraba, entre Leuta y Bata.

– 12 abril 2024.- Una persona falleció y diez resultan heridas al volcar una cabina del teleférico de Tünektepe, cercano a la ciudad de Antalya (Turquía), que conecta un puerto local junto a la playa de Konyaalti con un popular mirador en una cumbre de 600 metros de altitud. EFE

