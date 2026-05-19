El activista Saif Abukeshek denuncia «complicidad» de la UE en la captura de la Flotilla

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Estrasburgo (Francia), 19 may (EFE).- El activista hispanopalestino Saif Abukeshek, miembro de la Flotilla Global Sumud deportado tras diez días detenido por Israel, denunció este martes la «complicidad» de la Unión Europea (UE) con ese país, al «tolerar» la captura de ciudadanos europeos durante la interceptación de la flotilla humanitaria y concederle «privilegios» de índole económica.

«Lo que es triste es que la Unión Europea, con tantos países, lo tolera. Está viendo lo que hace Israel y, además, le otorga privilegios como el acuerdo de asociación», dijo Abukeshek en una rueda de prensa en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Y continuó: «Así que Israel puede secuestrar a nuestros ciudadanos en nuestro propio territorio. Pueden llevárselos. Pueden detenerlos ilegalmente. Pueden torturarlos y seguir beneficiándose de nuestro sistema económico».

Para Abukeshek, los «crímenes» que Israel lleva a cabo no podrían realizarse «sin la complicidad de la Unión Europea, de Estados Unidos, y de muchos otros gobiernos que lo permiten y apoyan financiera, política y mediáticamente».

«Más de 160 participantes de esa embarcación son europeos. Han sido secuestrados durante más de 24 horas. Y si le preguntan a cualquier gobierno europeo sobre la situación de sus ciudadanos, no tienen respuesta. Esto es lo que hace la complicidad. Estos gobiernos han permitido que Israel actúe de la manera en que lo hace», denunció sobre la nueva interceptación de la flotilla.

El hispanopalestino fue deportado el pasado 10 de mayo por Israel tras diez días detenido y en huelga de hambre, después de que la flotilla en la que viajaba, rumbo a Gaza, fuese interceptada por la Marina israelí en aguas internacionales.

El activista afirmó estar ahora «muy preocupado» tras constatar la organización que ha habido disparos por parte de soldados israelíes en el barco Girolama «contra civiles desarmados» en el Mediterráneo.

Abukeshek visitó hoy el Parlamento Europeo de Estrasburgo con el resto de responsables de la Flotilla Global Sumud y eurodiputados como las españolas Irene Montero (Podemos) o Estrella Galán (Sumar), el mismo día que las Fuerzas Armadas israelíes han completado la interceptación de los dos últimos barcos que integraban la flotilla humanitaria, tras dos días de operaciones contra las embarcaciones que trataban de alcanzar la Franja de Gaza.

Además, el activista ha sido sancionado hoy, junto a otros tres organizadores de la flotilla, por Estados Unidos, que los acusa de apoyar a Hamás y de «socavar el avance» del presidente estadounidense, Donald Trump, para lograr la paz en la región.

Irene Montero: «La UE es responsable de todo lo que les pase» a los activistas

Por su parte, la eurodiputada Irene Montero situó a la UE como «responsable de todo lo que les pase» a los activistas retenidos por «el Estado terrorista» de Israel.

«Europa no solamente es cómplice, es que está colaborando activamente con el genocidio permitiendo que hagan un asalto en aguas internacionales», declaró a los medios.

También denunció la inacción del bloque comunitario ante la interceptación de la flotilla y recordó que «cuando un ejército ataca a un barco en aguas internacionales, la legalidad internacional dice que es un ataque directo al país que da bandera al barco».

«Eso quiere decir que Israel está atacando de forma directa, al menos, a Italia, a España… Y no hay una respuesta a esa agresión directa», condenó.

Por último, Montero reprochó que, tras la aprobación del embargo de armas a Israel, convalidado por el Congreso, «España todavía no ha anulado ni uno sólo de los contratos de armas que tiene con Israel». EFE

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