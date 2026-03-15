El acuerdo de comercio con EE.UU. debe ser analizado por el Parlamento y Corte de Ecuador

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Quito, 14 mar (EFE).- El acuerdo de comercio recíproco suscrito el viernes entre Ecuador y Estados Unidos debe ser analizado por la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional (Parlamento) del país andino antes de entrar en vigor, recordó este sábado la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld.

«Conforme a lo establecido en la Constitución, el acuerdo continuará su trámite institucional mediante el dictamen previo de la Corte Constitucional y la posterior aprobación de la Asamblea Nacional», dijo al señalar que el acuerdo representa un «punto de partida para profundizar la relación económica bilateral y avanzar hacia futuros instrumentos de un mayor alcance, como puede ser un tratado de libre comercio».

El Gobierno liderado por Daniel Noboa celebró la firma del acuerdo que permitirá eliminar parte de los aranceles impuestos por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, a los productos ecuatorianos, que alcanzaron una sobretasa del 15 %.

«Ecuador tenía dos caminos: quedarse quieto o ir a buscar mejores condiciones. Elegimos lo segundo. Firmamos con Estados Unidos un Acuerdo de Comercio Recíproco que elimina la sobretasa arancelaria que afectaba a los productos ecuatorianos», indicó el viernes Noboa, en redes sociales.

El acuerdo fue suscrito en Washington tras un proceso de negociación iniciado en mayo de 2025 y concluido el pasado 13 de febrero.

Según el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador, el convenio permitirá liberar el 53 % de las exportaciones no petroleras del país hacia el mercado estadounidense, lo que equivale a 2.786 millones de dólares en comercio, de acuerdo con cifras de 2025.

Entre los sectores que se beneficiarán figuran principalmente productos agroexportadores como banano, plátano, aguacate, piña, mango, pitahaya, jengibre y uvilla (uchuva), además de cacao y café y productos florícolas y palmito.

También se incluyen productos pesqueros y sus preparaciones, así como minerales estratégicos como oro, cobre y plomo, además de manufacturas industriales y productos del sector forestal y maderero.

Respecto al ingreso de productos estadounidenses a Ecuador, el convenio prevé la reducción de aranceles para maquinaria agrícola y equipos industriales. La maquinaria para la construcción podrá ingresar con «arancel cero» desde la entrada en vigor del acuerdo o en cortos plazos.

El acuerdo también incluye compromisos en materia de inversión, facilitación del comercio, propiedad intelectual, derechos laborales, estándares ambientales y comercio digital.

Los aranceles de Trump a Ecuador comenzaron en abril pasado una sobretasa del 10 % y subieron al 15 % en agosto, mientras que en noviembre se eliminaron para algunos productos como el banano y cacao, dos de las estrellas de la cadena exportadora del país andino.

Estados Unidos se mantiene como el segundo destino de las exportaciones no petroleras de Ecuador, con una participación del 22 % del total en 2025, año en que las exportaciones hacia ese mercado alcanzaron un récord histórico de 6.570 millones de dólares, lo que representó un incremento del 30 % con respecto a 2024, dijo la canciller.

Destacó que la firma del acuerdo también contribuye a reducir una «desventaja competitiva» que Ecuador ha enfrentado durante más de dos décadas frente a países de la región que cuentan con acuerdos comerciales vigentes con Estados Unidos, como Colombia y Perú.EFE

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