El aeropuerto de Bruselas suspende casi la mitad de sus vuelos el 12 de mayo por huelga

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Bruselas, 28 abr (EFE).- El Aeropuerto de Bruselas anunció hoy que el próximo 12 de mayo suspenderá aproximadamente la mitad de sus vuelos de salida debido a la huelga general convocada para ese día, que se prevé que afecte también al transporte público y a distintos servicios en toda Bélgica.

«Lamentablemente, un gran número de vuelos de salida deberán ser cancelados. Esto también puede afectar a algunos vuelos de llegada», indicó el aeropuerto en un comunicado.

En los próximos días, las compañías aéreas contactarán con los pasajeros cuyos vuelos resulten anulados.

Por ahora, otros grandes operadores de transporte como el aeropuerto de Charleroi, al sur de Bruselas, o el servicio nacional de trenes, no han ofrecido una previsión de incidencias por el paro.

La protesta del 12 de mayo forma parte de las movilizaciones convocadas por los sindicatos contra distintas medidas socioeconómicas y laborales del Gobierno federal, que ha recortado servicios y prestaciones para reducir déficit y deuda. EFE

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