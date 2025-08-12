El aeropuerto de Ciudad de México vuelve a cancelar operaciones tras lluvias en la noche

2 minutos

Ciudad de México, 12 ago (EFE).- El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México (AICM) ha cancelado durante la noche del lunes al martes sus operaciones tras las fuertes lluvias registradas en la madrugada.

En una publicación de la cuenta del aeropuerto a través de la red social X, señalan que “se cerraron las operaciones de aterrizaje y despegue desde las 02.13 hora local (08.13 GMT) y se estima permanezcan así hasta las 06.00 horas (12.00 GMT), aproximadamente”, aunque a las 10.00 (16.00 GMT) todavía no se ha comunicado su reactivación.

En el mensaje explican que se estaban realizando “trabajos de desalojo de las aguas pluviales que ocasionan encharcamientos en el área operativa, con el fin de recuperar pronto la capacidad de operación con seguridad”.

Es el segundo parón que el aeropuerto de la capital del país tiene en tres días debido a las intensas precipitaciones. El primero fue durante la tarde del domingo y la noche del lunes.

En ese pasado parón, 104 vuelos y 14.892 pasajeros se vieron afectados por las lluvias.

La compañía aérea mexicana Aeroméxico informa en un comunicado que “ha experimentado afectaciones en un número considerable de sus operaciones programadas”.

Indica que para “reducir el impacto y proteger a los pasajeros afectados” trabajan en planes de acción, aunque afirma que “las precipitaciones registradas continuarán impactando las operaciones y podrían generar demoras y cancelaciones adicionales”.

“Hacemos un llamado respetuoso y urgente a las autoridades federales competentes y al Gobierno de la Ciudad de México, para tomar acciones que garanticen el correcto funcionamiento de la infraestructura del AICM, y tomar las medidas preventivas que se requieren”, exigen en el comunicado.

Desde la compañía y el aeropuerto recomiendan a los pasajeros de los aviones consultar la información de las empresas aéreas para conocer el estado de su vuelo. EFE

