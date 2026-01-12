El aeropuerto de Fráncfort cancela casi 100 vuelos debido a la nieve y el hielo

Fráncfort (Alemania), 12 ene (EFE).- El aeropuerto de Fráncfort va a cancelar este lunes por la mañana 98 de los 1.052 vuelos que tenía previstos para todo el día debido al temporal de nieve y de hielo, informan medios alemanes.

No obstante, este aeropuerto podría cancelar más vuelos a lo largo del día.

El aeropuerto de Fráncfort, el mayor de Europa continental, prevé perjuicios significativos debido al temporal de nieve y hielo que afecta actualmente a Alemania.

Los pasajeros deben revisar la situación de su vuelo antes de viajar y acudir al aeropuerto, como mínimo, tres horas antes del despegue. EFE

