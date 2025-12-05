El aeropuerto escocés de Edimburgo suspende los vuelos por problema informático

1 minuto

Londres, 5 dic (EFE).- El aeropuerto escocés de Edimburgo informó este viernes de que ha suspendido todos los vuelos debido a un problema informático con su proveedor de control de tráfico aéreo.

El aeropuerto, el de mayor tráfico en Escocia (norte del Reino Unido), señaló en su cuenta de la red social X que tiene equipos trabajando en el problema para intentar resolverlo lo antes posible.

Avisa a los pasajeros de que se pongan en contacto con sus respectivas aerolíneas para obtener información sobre el estado de sus vuelos.

El aeropuerto, en el que operan cuarenta aerolíneas, es el sexto del Reino Unido y más de 15,7 millones de personas utilizaron esta terminal aérea el año pasado. EFE

