El Aeropuerto Ronald Reagan de Washington suspende parcialmente vuelos

Washington, 7 nov (EFE).- El Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington permanecerá cerrado al tráfico aéreo hasta las 10:00 p.m. ET (3:00 GMT), según una alerta emitida por las autoridades aeronáuticas.

El Centro de Comando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo de la Administración Federal de Aviación informó que la medida de parada en tierra es solo para salidas y tiene la intención de priorizar las algunas llegadas demoradas.

La decisión llega durante el primer día de recorte del 4% de la actividad en 40 aeropuertos de todo el país que ha provocado la suspensión de más de 1.700 vuelos a nivel nacional.

Diversas aerolíneas han adelantado que se espera la cancelación de unos 800 vuelos entre sábado y domingo, debido a que el cierre de Gobierno, el más largo de la historia del país, permanecerá vigente, mientras en el Senado se prepara una sesión extraordinaria donde posiblemente se intente una nueva votación para aprobar un financiamiento provisional que termine con la crisis.

De acuerdo con el Departamento de Transporte, el recorte de capacidad en los aeropuertos se debe a la ausencia de unos 2.000 controladores de tráfico aéreo que se han dado de baja ante la falta de salario. EFE

