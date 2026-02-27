El alcalde de Ciudad del Cabo opta a liderar el segundo partido del Gobierno de Sudáfrica

2 minutos

Nairobi, 27 feb (EFE).- El alcalde de Ciudad del Cabo (suroeste), Geordin Hill-Lewis, anunció este viernes su candidatura al liderazgo de la Alianza Democrática (DA), el segundo partido más importante del Gobierno de coalición de Sudáfrica.

“Sabemos que Sudáfrica puede funcionar. Y quiero ayudar a hacerlo posible. Por eso, anuncio con orgullo y entusiasmo que me presento para ser el próximo líder de la DA”, declaró Hill-Lewis durante un mitin en el suburbio de Elsies River, a unos 20 kilómetros de Ciudad del Cabo, capital legislativa y segunda urbe más grande de Sudáfrica.

El anuncio del alcalde, de 39 años, se produjo después de que la DA abriera oficialmente el proceso de nominaciones para sus principales cargos de cara al congreso federal previsto para abril próximo, donde se definirá el nuevo liderazgo.

Hill-Lewis confirmó que competirá para suceder a John Steenhuisen, quien a principios de febrero adelantó que no buscará la reelección como líder de la AD, y que se concentrará en su labor como ministro de Agricultura en medio de un grave brote de fiebre aftosa.

Steenhuisen encabeza la formación desde 2020 y actualmente forma parte del Gobierno de unidad nacional, constituido tras las elecciones generales del 29 mayo de 2024, en las que ningún partido obtuvo mayoría absoluta.

El Gobierno de coalición se formó en junio de 2024, cuando la AD y el Congreso Nacional Africano (CNA), junto con otras formaciones menores, acordaron gobernar conjuntamente después de que el CNA perdiera la mayoría parlamentaria que tenía desde 1994.

Considerado favorito para suceder a Steenhuisen, Hill-Lewis defendió la decisión de la AD de integrarse en el Ejecutivo.

En el citado mitin, el alcalde afirmó que “una AD que se resigna a un estatus permanente de oposición es débil” y aseguró sentirse impulsado por un “fuerte sentido del deber”.

El primer edil, que gobierna Ciudad del Cabo desde 2021, anteriormente fue diputado y jefe de gabinete del exlíder del partido Mmusi Maimane, el primer dirigente negro en encabezar la DA.

La AD, que históricamente ha representado a la minoría blanca del país, cuenta con el 22 % de los escaños en la Cámara baja del Parlamento, frente al 41 % del ANC.

El partido ha pasado de ser la principal fuerza de oposición a convertirse en socio clave en el Ejecutivo de coalición. EFE

aam/pa/rml