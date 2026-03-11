El alcalde ultra de Perpiñán marca distancias con Vox por la identidad catalana

Luis Miguel Pascual

Perpiñán (Francia), 11 mar (EFE).- Louis Aliot, alcalde de Perpiñán, la ciudad más grande que gobierna la extrema derecha francesa, y vicepresidente del partido de Marine Le Pen marca distancias con Vox por el respeto a la identidad catalana.

«Conozco bien a (Santiago) Abascal. En los temas de inmigración podemos estar de acuerdo, pero en lo social no pensamos lo mismo. Creemos que las identidades locales tienen que tener un espacio, no pensamos como Vox», asegura Aliot en una entrevista con EFE.

Favorito para su reelección en una ciudad que acumula algunos de los mayores índices de pobreza y precariedad del país, Aliot cree que su partido hermano de España no integra el respeto a las «culturas catalanas» como él ha hecho en los seis años que lleva al frente del Ayuntamiento de la capital de la Cataluña Norte -la zona del sur de Francia con lazos históricos y lingüísticos con Cataluña-.

«He hablado muchas veces con Abascal de Cataluña y le he dicho que me parecía necesario defender la unidad de la nación, que para mi es esencial, pero dejando espacio a la expresión de identidades, culturas o banderas locales», agrega.

El discurso de Aliot ha cambiado desde su llegada a la Alcaldía. «Es un jacobino, pero se ha acostumbrado a los símbolos», asegura el experto en extrema derecha Nicolas Lebourg, que recuerda que en su última campaña incluyó una bandera con tres barras en lugar de las cuatro tradicionales.

El líder ultra sigue rechazando toda veleidad independentista, y entre otras medidas ha recortado las ayudas a la escuela catalana de la ciudad, pero ha construido un discurso más abierto, asentado en la historia y el lugar que Perpiñán tuvo en el Rosellón y en tradiciones asentadas como el rugby, donde se canta «L’estaca’ de Lluis Llac antes de cada partido.

«Me dicen que soy anticatalanista. Lo que soy es antiindependentista», señala Aliot, cerrado a toda aventura que suponga romper la unidad nacional, que considera esencial para la defensa de los valores occidentales frente a la ola migratoria que denuncia con contundencia.

«Si el día de mañana la inmigración extraeuropea arrasa con todo en Europa, la identidad francesa será barrida, pero también la catalana, la alsaciana, la vasca, la bretona y todas las demás», asegura.

Tampoco se siente cercano al movimiento Aliança Catalana de la alcaldesa de Ripoll, Silvia Orriols, porque «aunque combate la inmigración es todavía más independentista que los otros».

La alcaldesa de Ripoll asegura que desde que se sienta en el sillón municipal nunca ha tenido contactos con la Generalitat y lamenta que no haya una mayor cooperación.

«Hay que mantener las tradiciones, la historia, el patrimonio, pero cada uno a su lado de los Pirineos. Pero nada impide que cooperemos entre primos hermanos», señaló.

Al contrario que con los de Palma de Mallorca, con quien la ciudad está hermanada y que «el diálogo es más fluido». Perpiñán, además, alberga el palacio de los reyes de Mallorca.

Aliot no ahorra críticas contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien reprocha la regularización de inmigrantes que puede afectar al resto de los países europeos.

«Una vez que son españoles, son europeos», asegura el líder ultra, que considera, además, que esta medida no soluciona el problema de la inmigración.

«Es una medida impopular que no soluciona nada. Podría ser una buena política si regularizas y cierras todo. Pero si siguen entrando, en cinco años tendrás que regularizar de nuevo», señala el alcalde, que considera que España tiene una inmigración mayoritariamente latinoamericana «que se integra mejor». EFE

