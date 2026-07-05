El Alfa abraza el cristianismo

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Santo Domingo, 5 jul (EFE).- El cantante y compositor de música urbana dominicano El Alfa, quien ha colaborado con Bad Bunny y Nicky Ja, informó este domingo que abrazó el cristianismo en un video en el que afirma que «quien está vivo y no conoce a Jesucristo, está muerto».

Enmanuel Herrera Batista, su nombre de pila, participó este domingo de un bautismo grupal, junto a uno de sus hijos, realizado en una iglesia evangélica pentecostal, la más numerosa derivación protestante en República Dominicana.

«Dios es el creador del cielo y de la tierra y yo me siento más que feliz de haberle entregado mi alma a Dios. Aquí lo más importante en la faz de la tierra es tener a Dios en su corazón, servir para Él y que tu corazón actúe acorde al de Cristo. Que Dios te bendiga», dijo El Alfa en un video presentado durante su bautismo.

El Alfa, llamado también ‘el Rey del Dembow’, es el exponente urbano dominicano más internacional, presentándose en escenarios tan exclusivos como el Madison Square Garden, en Nueva York.

Uno de sus momentos de mayor éxitos fue cuando grabó junto a Bad Bunny ‘La Romana’. El artista puertorriqueño lo ha invitado a cantar juntos en varias de sus presentaciones.

También fue parte del éxito ‘Mi mami’ con la rapera de origen dominicano Cardi B. Ha colaborado también con el puertorriqueño Farruko.

«Dios me lo ha dado todo en la vida, incluyendo una hermosa familia», expresa el también productor en el video, que ha recibido centenares de mensajes de aprobación.

El Alfa internacionalizó el ‘dembow’, un ritmo callejero que surgió en República Dominicana a mediados de la década del 90, bajo influencias del artista jamaicano Shabba Ranks.EFE

rsl/

Santo Domingo, 5 jul (EFE).- El cantante y compositor de música urbana dominicano El Alfa, quien ha colaborado con Bad Bunny y Nicky Ja, informó este domingo que abrazó el cristianismo en un video en el que afirma que «quien está vivo y no conoce a Jesucristo, está muerto».

Enmanuel Herrera Batista, su nombre de pila, participó este domingo de un bautismo grupal, junto a uno de sus hijos, realizado en una iglesia evangélica pentecostal, la más numerosa derivación protestante en República Dominicana.

«Dios es el creador del cielo y de la tierra y yo me siento más que feliz de haberle entregado mi alma a Dios. Aquí lo más importante en la faz de la tierra es tener a Dios en su corazón, servir para Él y que tu corazón actúe acorde al de Cristo. Que Dios te bendiga», dijo El Alfa en un video presentado durante su bautismo.

El Alfa, llamado también ‘el Rey del Dembow’, es el exponente urbano dominicano más internacional, presentándose en escenarios tan exclusivos como el Madison Square Garden, en Nueva York.

Uno de sus momentos de mayor éxitos fue cuando grabó junto a Bad Bunny ‘La Romana’. El artista puertorriqueño lo ha invitado a cantar juntos en varias de sus presentaciones.

También fue parte del éxito ‘Mi mami’ con la rapera de origen dominicano Cardi B. Ha colaborado también con el puertorriqueño Farruko.

«Dios me lo ha dado todo en la vida, incluyendo una hermosa familia», expresa el también productor.

El Alfa internacionalizó el ‘dembow’, un ritmo callejero que surgió en República Dominicana a mediados de la década del 90, bajo influencias del artista jamaicano Shabba Ranks.EFE

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