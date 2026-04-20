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El alivio de las sanciones al petróleo ruso es «dinero para la guerra», afirma Zelenski

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, denunció este domingo la prórroga anunciada el viernes a la suspensión de sanciones estadounidenses sobre el petróleo de Rusia, y afirmó que «cada dólar» pagado por ese crudo «es dinero para la guerra».

«Debido al alivio de las sanciones», el petróleo ruso transportado en petroleros «puede volver a venderse sin consecuencias. Eso representa 10.000 millones de dólares, un recurso que se convierte directamente en nuevos ataques contra Ucrania», apuntó el mandatario ruso en la red X. 

Zelenski agregó que «apenas esta semana, Rusia lanzó más de 2.360 ataques de drones, más de 1.320 bombas aéreas guiadas y casi 60 misiles» contra Ucrania.

bur-mda/ahg/meb

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