El apocalipsis de ’28 años después’ vuelve con nuevas alianzas y un mensaje ¿esperanzador?

4 minutos

Marta Garde

Redacción Internacional, 13 ene (EFE).- El horror postapocalíptico de la saga ’28 años después’ regresa este viernes a los cines españoles con la secuela ’28 años después: el templo de los huesos’, que traza nuevas alianzas y ofrece según sus protagonistas un mensaje esperanzador.

Para el actor británico Ralph Fiennes, que vuelve a interpretar al Dr. Kelson, la noción de la confianza es clave en esta nueva trama.

«¿Confía Kelson en Samson?», se pregunta sobre la inesperada relación de su personaje con el zombi alfa. «¿Confía Samson en Kelson? (…) Y dentro de la sádica banda de los Jimmies todo está construido sobre la subversión de la confianza», añade en una entrevista con EFE sobre esa banda de naturaleza sectaria, que canaliza su ira contra otros supervivientes.

La cinta tiene a la estadounidense Nia DaCosta como directora y a Fiennes y a Jack O’Connell como antagonistas: el primero como un médico que persiste en la idea de conservar cierto sentido de la humanidad en un mundo que parece haberlo perdido, y el segundo como Jimmy Crystal, líder de un culto cruel y sanguinario.

Este universo creado por los británicos Alex Garland y Danny Boyle se originó en 2002 con ’28 días después’, con Cillian Murphy como superviviente en un Reino Unido devastado después de que el virus de la rabia se hubiera escapado de un laboratorio.

Le siguió ’28 semanas después’ (2007) y en 2025 se recuperó la historia con una trilogía que se abrió con ’28 años después’.

En la segunda parte de esta trilogía, tal y como destaca la productora Sony Pictures, los infectados no suponen ya la mayor amenaza, ya que la «inhumanidad de los supervivientes» es más aterradora.

Cuando la película original se estrenó a principios de siglo faltaban casi dos décadas para que el covid pusiera al mundo en cuarentena e hiciera experimentar a escala global el concepto de aislamiento.

Ahora, tal y como recalca el británico Chi Lewis-Parry, que interpreta a Samson, hablar de virus y de contagios está «lejos de la ciencia ficción. Es la vida real de todos los días».

La gravedad de una pandemia es «algo que conocemos y que perfectamente podría repetirse», añade Fiennes (‘La lista de Schindler’, ‘El paciente inglés’). «Y, lamentablemente, la humanidad no parece haber superado sus patrones de violencia extrema. Aún seguimos yendo a la guerra y enviando tanques a otros países porque creemos que debemos dominarlos».

El templo de los huesos que da título a esta entrega es el monumento funerario que su personaje erige con cráneos de los fallecidos y que recuerda que aunque la muerte es inevitable, el amor y los vínculos humanos dan sentido a la vida.

«Me parece realmente fascinante y hermoso. Creo que es fundamental que siempre tengamos presentes estas dos ideas», recalca DaCosta, que se introdujo en este universo cinematográfico tan engranado con la labor de dar vida al guión de Garland y «mantener la lógica de ese mundo tal y como estaba», pero con la posibilidad de marcar su impronta.

«Pude tomar personajes que tenían un papel muy pequeño en la primera película y darles una vida completa. Al final, el equilibrio que encontré fue simplemente confiar en el guion, rodarlo tal como estaba y, al mismo tiempo, dirigirlo como lo haría con cualquier otro», sostiene la cineasta, a la que le preceden títulos como ‘Candyman, el dominio de la mente’ (2021) o ‘The Marvels’ (2023).

’28 años después: el templo de los huesos’ recupera de forma fugaz al personaje de Cillian Murphy y hace pensar en su presencia en el final de la trilogía.

De momento este filme, según concluye DaCosta, refleja que cuando todo lo que nos define como humanidad desaparece, «puedes decidir cómo quieres vivir y qué es lo que realmente valoras. Tienes que encontrar tu propio valor, tus propias creencias y tu propio sentido de la vida. Al final del día, quedamos nosotros, y eso es lo más hermoso. Siempre podremos contar con eso». EFE

mgr/agf

(foto)(vídeo)