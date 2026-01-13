El argentino Edilson Salinas defenderá la portería del Sport Ameliano de Paraguay

1 minuto

Asunción, 13 ene (EFE).- El Sport Ameliano, que milita en la División de Honor del fútbol de Paraguay, presentó este martes al argentino Edilson Salinas, de 23 años y procedente del Godoy Cruz, para reforzar su portería con vistas al inicio del Torneo Apertura, pautado para el 23 de enero.

«Seguridad bajo los tres palos», dijo Sport Ameliano en su cuenta de X al anunciar el fichaje, del que no se conocen todavía los detalles pormenorizados.

Salinas viene de ser guardameta de reserva en Godoy Cruz, que la pasada temporada acabó en la penúltima posición y descendió de categoría tras 17 años consecutivos en la primera división argentina.

El joven portero también tiene la nacionalidad paraguaya, por lo que no usará uno de los 5 cupos para extranjeros en cancha que se establece en las condiciones del torneo.

El domingo, el Sport Ameliano había anunciado la contratación del lateral izquierdo paraguayo Abel Paredes, procedente del Olimpia, y quien llegó a ser seleccionado sub-20 de su país. EFE

rgc/cmm