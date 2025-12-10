El argentino Enrique y el uruguayo Cepellini no seguirán en el Alianza Lima de Perú

Lima, 10 dic (EFE).- El defensa argentino Guillermo Enrique y el creativo uruguayo Pablo Cepellini no seguirán durante la próxima temporada en el Alianza Lima, informó el equipo peruano tras haber perdido la opción de clasificar a la zona de grupos de la Copa Libertadores de 2026.

«Guillermo Enrique y Pablo Ceppelini culminan su etapa en Alianza Lima. Les deseamos éxito en sus próximos proyectos deportivos», señaló el club peruano en un breve mensaje publicado en sus redes sociales.

Las salidas de los jugadores se confirmaron después de que el Alianza también anunciara el domingo pasado la rescisión del contrato con el entrenador argentino Néstor Gorosito, a pesar de que hace tan solo un mes y medio habían firmado una renovación por todo el año siguiente.

La directiva del Alianza tomó esta decisión después de que el equipo limeño perdió frente al Sporting Cristal la opción de disputar frente al Cusco la segunda plaza de clasificación directa a la próxima Copa Libertadores.

Los partidos de ida y vuelta entre Alianza y Cristal terminaron empatados 1-1 y 3-3, por lo que este último se definió por penaltis, que el Sporting ganó por 5-4.

Tras estos resultados, y aunque el Alianza ocupó la tercera posición en la clasificación general del año, ocupará la plaza de Perú 4 en la fase previa de la Copa Libertadores. EFE

