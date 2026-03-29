El argentino Gaday lidera la Vuelta Ciclista de Uruguay tras victoria de Presa en la etapa

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Montevideo, 29 mar (EFE).- El argentino Lucas Manuel Gaday se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general de la Vuelta Ciclista del Uruguay tras acabar segundo en una cuarta etapa que fue conquistada por Alan Matías Presa.

Este domingo, el deportista del Dolores Cycles Club recorrió los 199,1 kilómetros que unieron las ciudades de Nuevo Berlín y Salto en cinco horas, siete minutos y 41 segundos.

En tanto, Presa (Club Ciclista Cerro Largo) cruzó la línea de meta en exactamente el mismo tiempo, aunque tuvo una bonificación de diez segundos, mientras que Gaday recibió una de seis.

También cruzó la meta en cinco horas, siete minutos y 41 segundos Ignacio Maldonado (Armonía Cycles), quien fue bonificado con cuatro segundos y se subió al podio como tercero.

Finalizadas las cuatro primeras etapas de la Vuelta Ciclista, Gaday lidera la general con un tiempo de 16 horas, 19 minutos y seis segundos, pese a que todavía no se quedó con ninguna etapa.

Segundo se encuentra Pablo Sandino Bonilla (Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré) con un tiempo de 16 horas, 19 minutos y 10 segundos.

Tercero está el también argentino Alejandro Quilci (Club Ciclista Alas Rojas de Santa Lucía), quien se encuentra a siete segundos del líder.

En materia de equipos, Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré lidera con un tiempo de 49 horas, siete minutos y 52 segundos, mientras que en la segunda posición se ubica Dolores Cycles Club con el mismo tiempo acumulado.

Tercero se encuentra el brasileño Localiza Meoo/Swift Pro Cycling con un tiempo acumulado de 49 horas, ocho minutos y 56 segundos.

Este lunes, la prueba continuará con la quinta etapa, que unirá las ciudades de Salto y Paysandú en 116,1 kilómetros.

Creada en 1939, la Vuelta Ciclista del Uruguay tuvo hasta el momento 80 ediciones y su máximo ganador es el histórico deportista uruguayo Federico Moreira, quien la conquistó en seis oportunidades.

También fue conquistada por ciclistas de Italia, Brasil, Colombia, Cuba, Rusia, Argentina, Estados Unidos y Chile.

Su último ganador fue Anderson Maldonado, quien en este momento ocupa el decimocuarto lugar de la general. EFE

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