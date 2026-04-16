El argentino Girotti, del Alianza Lima, será baja por luxación del hombro izquierdo

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Lima, 16 abr (EFE).- El delantero argentino Federico Girotti será baja en el Alianza Lima tras haber sufrido una lesión en el hombro izquierdo durante el partido de la décima fecha del Torneo Apertura que su equipo ganó el martes por 0-1 al ADT, en la ciudad centro andina de Tarma, según informó el club de La Victoria.

«Tras someterse a los exámenes médicos respectivos, los resultados diagnosticaron una luxación posterior del hombro izquierdo», señaló el parte médico difundido este jueves.

Añadió que el jugador «iniciará inmediatamente su proceso de rehabilitación bajo la supervisión del departamento médico del club» y durante los días siguientes se brindará información actualizada sobre su evolución».

El Alianza confirmó que Girotti sufrió la lesión en el hombro durante el partido contra el ADT y que «pese a la dolencia, el delantero completó el compromiso con el equipo».

Medios locales anticiparon que el atacante argentino puede ser baja durante dos o tres semanas en el Alianza, equipo en el que es habitual reemplazo del experimentado Paolo Guerrero. EFE

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