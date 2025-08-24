El argentino Mohamed afirma que cansancio fue factor en la derrota de Toluca

2 minutos

México, 23 ago (EFE).- El argentino Antonio Mohamed, entrenador del campeón Toluca del fútbol mexicano, aseveró este domingo que el cansancio por el partido de cuartos de final de Leagues Cup, que a media semana perdieron ante Orlando City, les afectó en la derrota de 1-0 que tuvieron ante Cruz Azul.

«Sentí al equipo un tanto cansado, no es excusa, pero los viajes desgastan. Tenemos algunos lesionados, otros jugadores que debíamos cuidar. Cuando toca jugar doble competencia esto sucede. Cruz Azul estaba descansado y nos ganó bien. Hay que aprender de esto», señaló el técnico luego del duelo de la sexta jornada del Apertura.

Al Toluca le costó construir juego ofensivo en este juego. Cruz Azul lo dominó y no tomó ventaja en el primer tiempo gracias a las atajadas del guardameta Hugo González. En la segunda parte el local rompió la igualada con tanto de Luka Romero; con la desventaja el visitante adelantó líneas, pero ya no le alcanzó para empatar.

Mohamed, quien en México ha llevado al título a Tijuana, América, Monterrey y Toluca, reconoció que La Máquina los superó con justicia, aunque pudieron llevarse el empate de no ser por ese descuido que les costó el gol.

«El triunfo de Cruz Azul es justo, fueron mejores que nosotros. Da coraje porque el gol fue hacia el final; habíamos logrado mantener el cero en el primer tiempo. A nadie le gusta perder y ahora debemos recuperarnos, tenemos tiempo para hacerlo», explicó.

El estratega subrayó que su misión es refrescar el estilo de su equipo luego del campeonato que obtuvieron el torneo anterior, ya que los equipos ya los conocen.

«Tenemos que buscar otras formas de encarar. Recuperar el ritmo en lo que viene de la temporada, también los rivales nos toman la medida, así que tenemos que buscar otras maneras de jugar», concluyó.

La derrota, segunda del certamen, dejó al Toluca en la sexta posición con 10 puntos, producto de tres triunfos y un empate.

En la séptima jornada del Apertura los Diablos visitarán al San Luis el próximo viernes.EFE

