El argentino Sebastián Méndez empata en su debut en el banquillo del Juventud

2 minutos

Montevideo, 20 oct (EFE).- El argentino Sebastián Ariel Méndez se estrenó este lunes como entrenador de Juventud con un empate 0-0 con Racing en un encuentro enmarcado en la duodécima jornada del Torneo Clausura de la Liga Uruguaya.

Quien fuera asistente de Diego Armando Maradona en Gimnasia y Esgrima de La Plata estuvo al frente del equipo de la ciudad de Las Piedras apenas cuatro días después de haber asumido el cargo en reemplazo de su compatriota Diego Monarriz.

Un tanto anulado a Thomas Rodríguez y un penal fallado por Agustín Rodríguez pudieron darle el triunfo a Juventud, que con el empate dejó pasar la posibilidad de escalar en la Tabla Anual acumulada.

No obstante, los resultados cosechados a lo largo de la temporada ya le garantizaron la clasificación a la Copa Sudamericana del próximo año.

También este lunes, Liverpool derrotó por 0-1 a un Plaza Colonia que la semana pasada selló su boleto a la final de la Copa AUF Uruguay, pero que también está muy complicado en la Tabla del Descenso y podría perder la categoría.

Lucas Acosta le dio la victoria a los 55 minutos el triunfo a los dirigidos por Joaquín Papa, que están terceros en la Anual y con un lugar asegurado en las finales de la Liga Uruguaya tras haber conquistado el Torneo Apertura.

Este fin de semana, Peñarol goleó por 3-0 a Montevideo Wanderers y se mantuvo como único líder del Torneo Clausura, con cinco unidades de ventaja sobre su más inmediato perseguidor cuando solo restan nueve por disputarse.

De acuerdo con esto, el Aurinegro podría consagrarse en la próxima jornada, aunque para ello se tienen que dar una serie de resultados.

En tanto, Nacional venció por 3-1 a Miramar Misiones y se mantuvo en lo más alto de la Tabla Anual con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo.

Quien finalice en lo más alto de la acumulada sellará su boleto a la final de la Liga Uruguaya, donde se enfrentará con el ganador de la semifinal que pondrá cara a cara a los campeones del Apertura y el Clausura. EFE

scr/car