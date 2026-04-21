El atacante de Teotihuacán, influenciado por la masacre de Columbine y sacrificios prehispánicos

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Julio César Jasso Ramírez, el atacante suicida de las pirámides de Teotihuacán, se inspiró en la masacre en la escuela estadounidense de Columbine y los sacrificios prehispánicos para desatar una balacera que dejó una canadiense muerta y 13 turistas extranjeros heridos.

El mediodía del lunes trascurría apacible, con el sitio arqueológico vecino de Ciudad de México rebosante de turistas, cuando este hombre de 27 años, vestido con camisa de cuadros y pantalón táctico negro, sacó una pistola de fabricación estadounidense, abrió fuego en plena pirámide de la Luna y tomó como rehenes a numerosas personas.

Las autoridades han reconstruido los pasos que siguió Jasso Ramírez.

Este hombre empleó más de 2.000 dólares entre pertrechos, transportes y hospedaje para reeditar el ataque de Columbine, ocurrida el 20 de abril de 1999.

La matanza en Colorado marcó a este mexicano, aunque tenía apenas ocho meses cuando ocurrió, según los hallazgos de las autoridades.

Jasso Ramírez llegó el lunes a las pirámides vestido con una camisa similar a la que portaba uno de los atacantes de Columbine y una mochila táctica.

«La evidencia recolectada (…) arroja un perfil psicopático del agresor, caracterizado por una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares en otros momentos y por otros personajes», dijo en la habitual rueda de prensa presidencial de este martes el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes.

Las autoridades encontraron entre las pertenencias del tirador, al que catalogaron de «copy cat» (imitador de crímenes), una imagen generada con inteligencia artificial, que, según medios mexicanos, lo muestran al lado de los atacantes de Columbine.

El funcionario explicó que previamente a lanzar el ataque, Jasso Ramírez visitó «en varias ocasiones» Teotihuacán y se hospedó en hoteles vecinos.

El domingo viajó desde Tlapa de Comonfort, una localidad enclavada en una intrincada zona montañosa del estado de Guerrero (sur), que ha sido semillero de movimientos sociales y guerrilleros de izquierda.

Llegó a Ciudad de México, desde donde se trasladó por aplicación al sitio arqueológico para hospedarse en un hotel.

-Sacrificios, «no fotitos»-

Los testimonios de turistas retenidos por el atacante arrojan otro elemento que pudo influenciarlo y que remite a los sacrificios que, según historiadores, realizaban algunos pueblos prehispánicos.

«Una de las cosas que nos estaba diciendo es que este era un lugar para sacrificios, no para sus fotitos (…) y que es el aniversario de la masacre de Columbine», relató la turista estadounidense Jacqueline Gutiérrez a la cadena Milenio.

La joven visitaba las pirámides con sus padres y su novio cuando se desataron «14 minutos de terror», sin poder escapar.

«No nos podíamos mover sino caíamos abajo de la pirámide (…) si él quisiera matarnos a todos, lo hubiera hecho», añadió al señalar que el mismo hombre les dijo que tenía tres años preparando el ataque.

Aseguró que presenció el momento en que Jasso Ramírez disparó directamente contra la turista canadiense que murió y gritó: «Europeos, va a ser la última vez que vienen aquí!».

Cervantes sostuvo que fue un ataque solitario, sin colaboradores externos en su planeación y ejecución. Entre sus pertenencias encontraron además «literatura alusiva a agresiones y a figuras que tienen que ver con este tipo de acciones violentas».

Medios mexicanos han reproducido imágenes tomadas de redes sociales atribuidas al atacante en las que se observan alusiones a Adolfo Hitler, nacido también un 20 de abril, y a grupos extremistas.

El atacante era originario del estado de Oaxaca (sur) y en su carnet electoral aparece un domicilio en un barrio popular de Ciudad de México.

«Era muy tranquilo», dijo bajo anonimato una persona que le rentó la vivienda, de la que se mudó hace ocho años.

«Yo no hablaría de un móvil, hablaría de una psicopatía, de un padecimiento, de una enfermedad», resumió Cervantes sobre las potenciales motivaciones del atacante de Teotihuacán.

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