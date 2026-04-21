El audiovisual iberoamericano congrega a lo mejor de su talento en la XIII edición de los Premios PLATINO XCARET

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(Información remitida por la entidad que la firma:) · «Alberto Rodríguez, Blanca Soroa, Bruno Stagnaro, César Zelada, Daniel Hendler, Dolores Fonzi, Elena Molina, Eva Libertad, Griselda Siciliani, Guillermo Francella, Javier Cámara, Joan Noguera, José Manuel Lorenzo, Josep Cister Rubio, Kleber Mendonça Fliho, Marianna Brennand, Mariana Rondón, Mariano Varela, Marité Ugás, Miguel Conde, Natalia Reyes, Paulina Gaitán, Pierre Saint-Martin Castellanos, Rafael Cobos, Rodrigo Guerrero, Samantha Siqueiros, Tomas Pichardo Espaillat y Ubeimar Ríos Gómez, entre otros nominados, asistirán a la gran gala del audiovisual en castellano y portugués el próximo 9 de mayo en Xcaret, Riviera Maya (México). La ceremonia será presentada por Carlos Torres y Cayetana Guillén Cuervo

· A ellos se sumarán celebridades como Alfredo Castro, Altair Jarabo, Ana de la Reguera, Ana Lucía Domínguez, André Lamoglia, Anette Cuburu, Antonia Zegers, Belén Rueda, Boris Izaguirre, Calle y Poché, Carmen Villalobos, Carolina Kopelioff, Caro Miranda, China Suárez, Christian Malheiros, Christian Meier, Daniela Ospina, Daniel Guzmán, David Salomón, Diego Boneta, Dulceida, Edgar Ramírez, Giba, Javier Sotomayor, Jorge López, José Eduardo Derbez, Juan Alfonso Baptista, Juan Minujín, Juan Pablo Medina, Juana Acosta, Ludwika Paleta, Lux Pascal, Májida Issa, Manolo Cardona, Marc Clotet, Mariela Garriga, Maxi Iglesias, Michael Ronda, Michel Brown, Natalia Sánchez, Nico Furtado, Paco León, Reynaldo Pacheco, Santiago Cabrera, Sara Linares, Stef Roitman, Stephanie Cayo, Vadhir Derbez, Valeria Mazza y Valerie Domíguez; además del actor Guillermo Francella, quien, además de estar nominado, recogerá su premio PLATINO de Honor

Lo más granado del audiovisual en castellano y portugués se reúne para celebrar la gran noche del cine y las series iberoamericanas. Estrellas de la gran y la pequeña pantalla se darán cita el próximo sábado 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya (México) para homenajear a las mejores producciones y profesionales de la temporada en la gala de los XIII Premios PLATINO.

Destacará la presencia de los intérpretes de largometraje nominados Blanca Soroa (Los domingos), Dolores Fonzi (también nominada a Mejor dirección, ambas por Belén), Guillermo Francella (Homo Argentum, también PLATINO de Honor), Natalia Reyes (Aún es de noche en Caracas) y Ubeimar Ríos Gómez (Un poeta). De entre los nominados a Mejor dirección, se unirá a la celebración, Kleber Mendonça Filho (O agente secreto), quien también ostenta la nominación a Mejor Guion.

Además de los anteriormente mencionados, estarán presentes talentos participantes en los largometrajes nominados a Mejor Película Iberoamericana de Ficción, como el intérprete Juan Minujín (Los domingos, cinta por la que compitió a Mejor Interpretación Masculina de Reparto), las directoras Mariana Rondón y Marité Ugás (Aún es de noche en Caracas) y el actor Edgar Ramírez (quien fue nominado a Mejor Interpretación Masculina de Reparto por su papel en esta misma cinta).

Entre las nominadas a Mejor Documental acudirá la directora Elena Molina (Flores para Antonio); mientras que Daniel Hendler (Un cabo suelto) lo hará entre las nominadas a Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción. César Zelada (Kayara) y Tomás Pichardo Espaillat (Olivia & las nubes) estarán presentes como nominados a Mejor Película de Animación. De la misma manera, Eva Libertad (Sorda), Marianna Brennand (Manas) y Pierre Saint-Martin (No nos moverán) asistirán por su candidatura a Mejor Ópera Prima.

En las categorías para series, Griselda Siciliani (Envidiosa, T2), Javier Cámara (Yakarta) y Paulina Gaitán (Las muertas) asistirán como intérpretes nominados. A ellos se unirán los nominados a Mejor creador en Miniserie o Teleserie Alberto Rodríguez, José Manuel Lorenzo y Rafael Cobos (Anatomía de un instante, también nominada a Mejor Miniserie o Teleserie) y Bruno Staganaro (El eternauta, también nominada a Mejor Miniserie o Teleserie), Mariano Varela (Menem) y Rodrigo Guerrero (Estado de fuga: 1986).

Como finalistas al nuevo galardón a Mejor Serie de Larga Duración, acudirán Joan Noguera (Sueños de libertad), Josep Císter y Miguel Conde (La promesa) y la intérprete Samantha Siqueiros (Velvet: El nuevo imperio).

A la celebración se unirán como entregadores de la preciada estatuilla Alfredo Castro, André Lamoglia, Antonia Zegers, Belén Rueda, Carmen Villalobos, Carolina Kopelioff, China Suárez, Christian Malheiros, Christian Meier, Giba, Javier Sotomayor, Jorge López, Juan Alfonso Baptista, Juana Acosta, Ludwika Paleta, Manolo Cardona, Mariela Garriga, Michel Brown, Nico Furtado, Paco León, Santiago Cabrera, Sara Linares, Stephanie Cayo y Valeria Mazza. También entregarán galardones a lo largo de la ceremonia Álvaro Cervantes, ganador del premio a Mejor Interpretación Masculina de Reparto (Sorda); César Troncoso y Andrea Pietra, ganadores en Mejor Interpretación Masculina y Femenina de Reparto en Miniserie (El eternauta).

También desfilarán por la alfombra roja personalidades de las artes, la cultura y las redes como Altair Jarabo, Ana Lucía Domínguez, Anette Cuburu, Boris Izaguirre, Calle y Poche, Caro Miranda, Daniela Ospina, David Salomón, Diego Boneta, Dulceida, José Eduardo Derbez, Lux Pascal, Májida Issa, Marc Clotet, Maxi Iglesias, Michael Ronda, Natalia Sánchez, Stef Roitman, Vadhir Derbez y Valerie Domínguez.

LOS PLATINO DESPLIEGAN DE NUEVO SU ALFOMBRA ROJA EN XCARET

El glamour y el talento de los PLATINO volverá a recalar en Xcaret, Rivera Maya (México) por cuarta ocasión, con una gala para el recuerdo en la que nuestras estrellas podrán alzarse con el trofeo más preciado del audiovisual iberoamericano. La ceremonia, conducida por Carlos Torres y Cayetana Guillén Cuervo, a la que precederá una alfombra roja presentada por Carolina Ramírez y Lourdes Stephen será retransmitida por una veintena de televisiones de todo Latinoamérica, en España y EEUU y accesible a través de la plataforma SmartPlatinoTV.

La XIII edición de los Premios PLATINO XCARET es posible gracias al apoyo de Quintana Roo, Riviera Maya y Grupo XCARET, así como de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid

Los Premios PLATINO XCARET son promovidos por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) y FIPCA (Federación Iberoamericana de Producción Cinematográfica y Audiovisual), en colaboración con FIACINE (Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas). Todos los eventos contarán con la presencia de Enrique Cerezo, Presidente de EGEDA y Presidente Ejecutivo de los Premios PLATINO; Miguel Angel Benzal, Director General de EGEDA y Premios Platino, Ignacio Rey, Presidente de FIPCA, coorganizadora de los premios junto a EGEDA, y representantes de FIACINE, federación colaboradora.

Asimismo, IBERIA continúa como compañía aérea oficial, conectando culturas y subrayando su apoyo al talento. Y cumpliendo este año 12 años del patrocinio del Premio del Público. Además, IBERIA posibilita —como lo ha hecho desde los inicios de los Premios PLATINO— que los invitados puedan estar presentes en la gran fiesta del audiovisual iberoamericano.

Desde la Organización, agradecemos profundamente contar con estas alianzas, que contribuyen a ensalzar las producciones y a reconocer a los creadores más destacados de cada año en los 23 países iberoamericanos.

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