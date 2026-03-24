El auge del precio de combustible en Chile genera enormes filas e indigna a la ciudadanía

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Víctor Castelló

Santiago de Chile, 24 mar (EFE).- Las gasolineras chilenas amanecieron este martes con filas de autos esperando repostar e indignación ciudadana tras el aumento del precio de la gasolina y del diésel a partir del próximo jueves, la segunda mayor subida en la historia del país, anunciada anoche por el gobierno del ultraderechista José Antonio Kast.

El precio de la gasolina, informó el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, subirá en torno al 32 % y el del diésel un 62 % en los próximos días, medida derivada de la crisis internacional por la guerra de Estados Unidos contra Irán, que afectará el costo de vida en el país.

Una vez difundida la noticia, cientos de personas se desplazaron desde anoche a las gasolineras para aprovechar los últimos precios reducidos, con filas visibles en distintos puntos de la región Metropolitana.

Uno de ellos, Luis Oviedo, ingeniero constructor, afirmó que «hay que llenarlo para dejar a los niños al colegio» y exige más ayudas a la clase media.

«Ayudas para nosotros, la clase media, no hay. Es un error, dos veces que llenemos al mes el tanque son cerca de 80.000 pesos (alrededor de 90 dólares)”, explicó a EFE.

Paquete de medidas sin endeudarse

El gobierno anunció una serie de medidas para paliar la situación, centradas en el congelamiento del precio del transporte público y un subsidio de 100.000 pesos chilenos (unos 109 dólares) para taxistas.

Estas dejan fuera a los transportistas, eje fundamental en Chile ante la escasa presencia de trenes en la cadena y su importancia en la distribución, lo que ha generado malestar en el gremio.

Desde el Ejecutivo criticaron la gestión anterior y señalaron que no pueden realizar mayores inversiones por la deuda heredada del gobierno de Gabriel Boric.

Este discurso fue compartido por algunos ciudadanos que hacían filas, entre ellos José Silvavino, taxista desde hace 45 años, quien afirmó que el Ejecutivo anterior dejó «las arcas prácticamente secas» y que «si hubiera tenido más dinero, Kast hubiera paliado esta alza».

«Hay un abuso, es inviable»

El gobierno aprobó una medida económica relacionada con el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) para intentar controlar el alza por la guerra, una modificación que amplía de dos a cuatro semanas el período utilizado para calcular el promedio del precio internacional, referencia para el mecanismo.

De esta manera, el subsidio del MEPCO será menor y más gradual, sin endeudarse, pero afectando a los consumidores.

Manuel Bernales, presidente de la Cooperativa de Transportes Unidos de Chile, declaró que esto “es inviable» y abogó por la eliminación del impuesto específico, tributo que financia el MEPCO.

«Hay abuso y esta subida es inviable para los transportistas menores como los taxistas. Perjudica al usuario y afecta a la ciudadanía. Nosotros no usamos el auto para lujo, lo usamos para trabajar, pedimos al gobierno reducir el impuesto específico”, agregó.

Esta crisis configuró el primer contratiempo de Kast desde que llegó a La Moneda el pasado 11 de marzo, pasando de marcar 51 % de aprobación en algunos sondeos, a perder cerca de 6 puntos en algunas encuestas tras sus anuncios económicos.

Diversos sectores de la sociedad civil preparan manifestaciones durante esta semana por las consecuencias de la subida de los combustibles en Chile. EFE

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