El aumento del envío de petróleo de México a Cuba choca con las presiones de EE.UU.

Ciudad de México, 27 ene (EFE).- Las exportaciones petroleras de México a Cuba suman más de 1.106 millones de dólares en los primeros 13 meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en medio de las tensiones geopolíticas tras el fin de los envíos de Venezuela y las informaciones del freno, por presiones de EE.UU., al último envío mexicano previsto para Cuba.

Sheinbaum evitó responder, en su conferencia de prensa de este martes, si se han detenido los envíos de petróleo a Cuba al subrayar que es una decisión «soberana», tanto del Estado mexicano como de Petróleos Mexicanos (Pemex), en una muestra de la sensibilidad especial de este tema para su Gobierno.

«Como hemos dicho, es una decisión soberana. Y Pemex toma sus decisiones (…) La decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo, tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años, no es reciente”, señaló.

Sheinbaum evitó comentar así una información que indicó el lunes que la petrolera estatal mexicana detuvo el traslado de petróleo mexicano a Cuba previsto a mediados de este mes en medio de las presiones desde Estados Unidos.

En el último año, no obstante, los envíos de crudo mexicano a la isla se han elevado notablemente hasta convertir a México en el primer proveedor de Cuba.

Las exportaciones petroleras de México a Cuba suman más 1.947 millones de dólares entre enero de 1993 y noviembre de 2025, y un 57 % de esa cantidad corresponden solo a los 13 primeros meses de la Administración Sheinbaum, según los datos del Banco de México (central).

El monto enviado bajo el mandato de Sheinbaum entre octubre de 2024 y noviembre de 2025 es también 15 veces mayor que todo lo exportado a Venezuela en el sexenio de su predecesor Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), cuando Cuba recibió crudo por valor de algo más de 74 millones de dólares; y siete veces más que el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), que condonó en 2013 el 70 % de la deuda petrolera de Cuba.

Récord de ingresos por envío de petróleo a Cuba con Sheinbaum

La consultora independiente Rosanety Barrios, especialista del sector energético, confirmó en entrevista a EFE que entre 2024 y 2025 «se han roto todos los récords» del histórico, al superar los 1.000 millones de dólares, e insistió en que se trata de «dinero ingresado a México».

No obstante, Barrios advirtió que el dato de la balanza de pagos está expresado en montos y no permite conocer el volumen de crudo exportado, por lo que no es posible precisar si el salto obedece a mayores envíos, cambios de precio o una combinación de factores.

Por su parte, Óscar Ocampo, coordinador de energía y medio ambiente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), apuntó que, aunque el monto no representa una cifra determinante dentro de la balanza petrolera total, sí es relevante por su dimensión geopolítica.

Especialmente, en medio del declive de envíos desde Venezuela, tras la intervención de Estados Unidos en ese país para capturar al presidente Nicolás Maduro, y la presión de Washington hacia La Habana, a la que ha advertido de que no le llegarán más petróleo ni dinero desde Caracas.

Ocampo recordó que datos de Petróleos Mexicanos (Pemex) reportados a la Comisión de bolsa y Valores (SEC) indicaron que durante los primeros nueve meses de 2025 se enviaron a Cuba una media de 17.200 barriles diarios de crudo y 2.000 barriles diarios de derivados petrolíferos, con un valor de 7.900 millones de pesos (unos 439 millones de dólares). EFE

