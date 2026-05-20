El aumento del nivel del mar se ha duplicado desde 2005

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Redacción Ciencia, 20 may (EFE).- El ritmo de aumento del nivel del mar se ha duplicado en las últimas décadas hasta alcanzar los 3,94 milímetros al año entre 2005 y 2023, según un estudio de investigadores chinos, estadounidenses y franceses que ordena los cálculos que se habían hecho hasta ahora.

Sus conclusiones, recogidas en la revista Science Advances, concretan que el nivel medio global del mar crecía 2,06 milímetros al año desde 1960, pero que desde 2005 esa tasa de subida se ha duplicado hasta los casi 4 milímetros anuales, y que su causa no es otra que los impactos del cambio climático.

El calentamiento de los océanos es una de las principales causas de que el nivel del mar haya subido, debido a que el agua más cálida se expande y ocupa más espacio. Los investigadores consideran que el 43 % del aumento se debe a ello.

El deshielo es el segundo factor que más ha contribuido a esa subida. Los investigadores atribuyen a la pérdida de los glaciares de montaña el 27 % del aumento del nivel del mar, el 15 % a la capa de hielo de Groenlandia, el 12 % a la de la Antártida y el 3 % al almacenamiento de agua en tierra.

«Estamos ante un fenómeno imparable y muy difícil de detener. Se debe al calentamiento provocado por el ser humano y a la consiguiente expansión de los océanos, a lo que se suma la aportación de cada vez más agua procedente del deshielo de los glaciares y de las capas de hielo», subrayan los investigadores.

«Es probable que estas tendencias preocupantes persistan durante las próximas décadas, incluso si se estabiliza el aumento de los gases de efecto invernadero», añade.

La razón es que la gran inercia del calor ya acumulado en el océano y del deshielo mundial harán que el aumento del nivel del mar «continúe durante muchos siglos, a medida que los océanos se calientan lentamente en todas sus profundidades y el hielo terrestre sigue derritiéndose».EFE

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