El autor del atropello deliberado en Francia no tenía antecedentes de radicalización

2 minutos

París, 5 nov (EFE).- El autor del atropello múltiple deliberado ocurrido este miércoles en la Isla de Olerón (frente a la costa oeste de Francia), que ha dejado dos heridos muy graves y tres leves, no tenía antecedentes de radicalización religiosa, aunque un fiscal antiterrorista está presente en el lugar como «observador».

Por el momento, las riendas del caso están en manos de la Fiscalía de La Rochelle, pero hay un «cierto número de elementos que están estudiándose», indicó el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, en declaraciones a la prensa desde la Isla de Olerón.

Nuñez confirmó que el detenido, que todavía no ha pasado a disposición judicial, tenía antecedentes por delitos comunes, pero las fuerzas de seguridad no lo tenían en el radar por sospechas de radicalización religiosa, a pesar de que gritó «Allá Akbar» (Dios es grande) a los gendarmes durante su arresto.

Insistió en que, en cualquier caso, serán las instancias de la Justicia las que determinen si se trata de un suceso de naturaleza terrorista o no.

El ministro explicó que el sospechoso, Jacques G., de 35 años y residente en la pequeña población de La Cotinière, logró atropellar a 5 personas deliberadamente con su coche en un trayecto que duró 35 minutos.

De ellos, dos personas están heridas muy graves, especialmente una joven de 22 años, y otras tres fueron lesionadas de manera menos seria. Además, hay «varias personas implicadas sin haber sido tocadas físicamente», pero que se encuentran «perturbadas» por el incidente.

Los hechos se desarrollaron alrededor de las 09.00 (08.00 GMT) y el conductor circuló con la intención de atropellar a las personas que iba encontrando en la ruta, tanto a pie como en bicicleta.

Anteriormente el alcalde de Saint-Pierre d’Oléron, Christophe Sueur, había detallado a la prensa que el sospechoso era conocido por delitos menores, su comportamiento errático, exacerbado por el alcohol y las drogas.

Al aproximarse a él los gendarmes, el hombre se resistió a su detención e incendió el vehículo, en el que llevaba una bombona de gas. EFE

ngp/cat/fpa