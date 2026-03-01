El ayatolá iraní Alí Jamenei muere en ataque a gran escala de EEUU e Israel

El ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán desde 1989, murió en la ofensiva militar a gran escala lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra la república islámica, que respondió con una lluvia de misiles por toda la región.

La televisión estatal iraní confirmó la muerte de Jamenei a primera hora del domingo, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara el fallecimiento del clérigo de 86 años, un enemigo acérrimo de Occidente al que describió como «una de las personas más malvadas de la historia».

Las autoridades iraníes anunciaron 40 días de luto por la muerte del líder, cuya hija, yerno y nieta también fallecieron en el ataque, según los medios iraníes.

Un triunvirato compuesto por el presidente iraní, Masud Pezeshkian; el jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejeï; y un jurista del Consejo de Guardianes de la Constitución, se encargarán de la transición, anunció la televisión estatal.

Para ello se conformará desde este mismo domingo un «consejo de dirección provisional» con los tres altos funcionarios, precisó el principal responsable de seguridad del país, Alí Larijan.

– «Derrocar al régimen» –

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, prometieron la operación «más feroz» de la historia contra las bases de Israel y Estados Unidos en países del Golfo, que ya enfrentan una serie de ataques sin precedentes.

Según periodistas de la AFP, el domingo se escucharon nuevas explosiones en Doha, Dubái y Manama, mientras que en el centro de Israel, incluida Jerusalén, sonaban las sirenas de alarma y el ejército respondía al fuego de misiles iraníes.

La televisión estatal iraní afirmó que 27 bases estadounidenses en la región, así como el cuartel general del ejército israelí y un complejo de industrias de defensa en Tel Aviv, se encontraban entre los objetivos.

En respuesta, Trump amenazó con recurrir a «una fuerza nunca antes vista». Antes había prometido no cesar los ataques hasta la caída de la república islámica, en la cuerda floja desde las protestas antigubernamentales estalladas a finales de diciembre, saldadas con una represión sangrienta.

«Esta es la mayor oportunidad que tiene el pueblo iraní de recuperar su país», dijo Trump en redes sociales.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también animó a los iraníes a «derrocar al régimen y asegurar su futuro».

En Teherán, se escucharon vítores en las calles después de que Israel informara inicialmente de la muerte de Jamenei, mientras columnas de humo negro se cernían sobre el distrito donde residía, informaron testigos a la AFP.

Pero más tarde, en la emblemática plaza Enghlab, miles de personas, ondeando la bandera de la república islámica, corearon «¡Muerte a Estados Unidos!», según pudieron constatar periodistas de la AFP.

– Cambio de régimen –

Irán respondió inicialmente con una serie de ataques con misiles y drones en todo Oriente Medio, que causaron la muerte de al menos dos personas en Abu Dabi y otra en Tel Aviv, antes de lanzar una nueva oleada tras la confirmación de la muerte de Jamenei.

La prensa estatal también confirmó la muerte del jefe de los Guardianes, Mohamad Pakpour; del jefe del Estado Mayor, Abdolrahim Mousavi; del ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y de Alí Shamkhani, asesor cercano del líder supremo y jefe del Consejo Nacional de Defensa.

A pesar de las bajas, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Bagher Ghalibaf, matizó que Teherán estaba preparado y había «considerado todos los escenarios», incluida la muerte de Jamenei.

Reza Pahlavi, hijo del último sah de Irán derrocado por la revolución islámica de 1979, consideró que «la república islámica ha llegado efectivamente a su fin y pronto será relegada al basurero de la historia».

– Ataques en todo Irán –

El poder judicial iraní afirmó que un bombardeo alcanzó una escuela en el sur y mató a 108 personas. La AFP no pudo acceder al lugar para verificar el número de víctimas.

La Media Luna Roja ha dado cuenta de al menos 201 muertos y 747 heridos en Irán por los ataques en 24 de las 31 provincias del país.

En Israel, una mujer murió en Tel Aviv por un misil en la noche del sábado. El domingo, las calles de las ciudades estaban desiertas el domingo, con los residentes refugiados en búnkeres.

También fallecieron dos personas en Abu Dabi, la capital emiratí. Por la noche seguía saliendo humo de la base estadounidense en el país, igual que en la de Baréin, sede de la Quinta Flota de la Marina estadounidense.

– Una escala sin precedentes –

Los residentes de Teherán seguían con sus actividades habituales cuando comenzó la operación israeloestadounidense.

Las fuerzas de seguridad inundaron rápidamente las calles, las tiendas bajaron sus persianas y pocos peatones se arriesgaron a salir, observó un periodista de la AFP.

«Vi con mis propios ojos dos misiles Tomahawk volando horizontalmente hacia sus objetivos», declaró a la AFP un oficinista de Teherán antes de que se cortaran las comunicaciones y el internet.

Se trató de la primera acción militar estadounidense de esta magnitud aparentemente destinada a derrocar a un gobierno extranjero desde la invasión de Irak en 2003.

Según el jefe de las fuerzas armadas israelíes, el teniente general Eyal Zamir, es un ataque de «una escala completamente diferente» a la guerra de 12 días librada contra Irán en junio, a la que Washington se unió.

Irán, Irak, Kuwait, Siria, Emiratos Árabes e Israel cerraron en parte sus espacios aéreos al tráfico civil y varias aerolíneas cancelaron sus vuelos a Oriente Medio.

Esta ofensiva viene después de semanas de advertencias y de varias rondas de negociaciones entre Washington y Teherán mediadas por Omán, la única monarquía del Golfo no afectada por la represalia iraní.

