El Ayuntamiento de Lisboa restringirá aún más los alojamientos turísticos

2 minutos

Lisboa, 27 nov (EFE).- El Ayuntamiento de Lisboa aprobó este jueves una nueva regulación de los alojamientos turísticos que restringe aún más este tipo de establecimientos.

La propuesta, presentada por la coalición conservadora que gobierna en la capital, PSD-CDS-PP-IL, liderada por el alcalde Carlos Moedas, salió adelante con los votos de los dos concejales del partido de ultraderecha Chega en una reunión a puerta cerrada, según medios lusos.

En un comunicado, la cámara municipal explicó que esta nueva legislación va a hacer que la proporción de alojamientos turísticos frente a las viviendas tradicionales sea más restrictiva en las zonas de «contención relativa y absoluta».

En la capital lusa existen áreas de contención absoluta, donde está completamente prohibida la apertura de nuevos apartamentos turísticos, y relativa, donde está limitada.

El reglamento reduce a la mitad la proporción de alojamientos turísticos permitidos frente a residencias tradicionales.

Así, en los barrios clasificados como de contención absoluta se va a pasar de un ratio superior al 20 % a un porcentaje «igual o superior al 10 %» y en los de relativa, tendrá que ser «igual o superior al 5 % e inferior al 10 %».

Según la regulación que ha estado vigente hasta ahora desde noviembre de 2019, las áreas de contención absoluta son las que presentan una proporción superior al 20 % de alojamientos turísticos frente a viviendas tradicionales, mientras que las de relativa presentan un porcentaje «igual o superior al 10 % e inferior al 20 %».

CNN Portugal informó de que la propuesta aprobada hoy clasifica como barrios de contención absoluta los de Bom Sucesso, Belém, Ajuda, Alcântara, São Bento, São Sebastião da Pedreira, Picoas, Sapadores y Parque das Nações, mientras que otros trece son de relativa. EFE

ssa/lmg/psh