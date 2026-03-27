El Banco central de México baja inesperadamente su tasa de referencia

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Banco de México (Banxico, central) redujo este jueves inesperadamente su tasa de referencia en medio de la debilidad que muestra la economía local y pese a la incertidumbre que el conflicto en Medio Oriente supone para la inflación, informó la institución en un comunicado.

La autoridad monetaria recortó la tasa en 25 puntos base, para dejarla en 6,75%, un movimiento que contrastó con la expectativa de analistas de un recorte en mayo, según una encuesta publicada esta semana por el banco local Banamex.

La decisión de los cinco miembros del directorio de Banxico estuvo dividida: tres de ellos estuvieron a favor de la reducción y otros dos votaron por mantener la tasa en 7%, detalla el comunicado.

El recorte se aplica además cuando la inflación de México alcanzó, hasta la primera quincena de marzo, un 4,63% en 12 meses, por arriba del objetivo del banco central, del 3% +/- un punto porcentual.

Pese a este incremento, la junta de gobierno consideró en su decisión «la debilidad que ha mostrado la actividad económica», un factor que podría contrarrestar las presiones inflacionarias.

«Si bien las posibles afectaciones por el conflicto en Medio Oriente son difíciles de anticipar, el entorno de incertidumbre continúa implicando riesgos a la baja» para la economía, argumentó el directorio.

Un recorte de tasas abarata el crédito y tiende a dinamizar la actividad económica.

El recorte sorprendió a los expertos. Tras el anuncio, la directora de análisis del grupo financiero BASE, Gabriela Siller, advirtió que «hay muchos riesgos para que la inflación siga subiendo».

«Parece que el elemento clave para ‘justificar’ el recorte, es que el conflicto [en Medio Oriente] y el entorno de incertidumbre implica riesgos a la baja para la actividad económica», agregó Siller en un mensaje a clientes.

La economía mexicana, la segunda mayor de América Latina después de Brasil, creció apenas 0,8% el año pasado, su peor desempeño desde el desplome de 8,5% de 2020 por la pandemia del coronavirus.

Para este año, Banxico espera una recuperación, con un crecimiento estimado del 1,6%.

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