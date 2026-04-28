El Banco Central de Venezuela contrata una firma para auditar sus activos en el extranjero

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El Banco Central de Venezuela (BCV) informó el lunes que contrató junto con Estados Unidos respectivas firmas para auditar los activos del país caribeño en el extranjero con miras a garantizar la «imparcialidad».

Washington lanzó una batería de sanciones contra Venezuela en 2019, y cedió entonces el control de los activos en Estados Unidos a la oposición. El Tesoro sancionó en ese año al ente emisor, lo que mantuvo a Venezuela aislada del sistema financiero internacional.

Con la caída del mandatario Nicolás Maduro en una operación estadounidense en enero, el presidente Donald Trump ha levantado de a poco medidas punitivas contra Venezuela bajo el mando temporal de Delcy Rodríguez, con quien ha dicho tener una buena relación.

A mediados de abril, Washington flexibilizó sanciones contra el BCV y tres bancos públicos. Acto seguido, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial anunciaron la reanudación de sus relaciones con Venezuela.

«En cuanto a los recursos financieros asociados con la República Bolivariana de Venezuela en el exterior (…), el Gobierno de Estados Unidos contrató a una firma auditora, y el Gobierno venezolano a otra, ‘para garantizar la tranquilidad e imparcialidad de todos'», indica una nota de prensa del BCV que cita a su presidente Luis Pérez.

«Que los recursos de la República estén auditados por consultores externos nos da tranquilidad», dijo Pérez, sin detallar cuáles son las firmas contratadas.

«El país debe tener la plena confianza de que los recursos están pasando por donde tienen que pasar y llegando a donde tienen que llegar», agregó.

Las declaraciones se producen tras una reunión el viernes entre representantes de la banca pública y privada, funcionarios en materia económica y Pérez, quien era vicepresidente del BCV y asumió la presidencia tras la salida de la excuñada de Maduro hace dos semanas.

Entre los activos venezolanos en Estados Unidos figura Citgo, filial de la estatal petrolera Pdvsa, bajo control de una directiva nombrada por la oposición y actualmente en medio de un proceso de remate en beneficio de sus acreedores.

Caracas apela la venta de Citgo, cuyo valor se estima en unos 10.000 millones de dólares, según los representantes opositores.

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