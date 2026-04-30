El Banco de Inglaterra mantiene los tipos en el 3,75 % por el encarecimiento de la energía

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Londres, 30 abr (EFE).- El Banco de Inglaterra dejó este jueves los tipos de interés en el 3,75 % ante el encarecimiento de la energía por la guerra en Irán, que ha impulsado los precios del petróleo por encima de los 126 dólares, su nivel más alto desde 2022.

El Comité de Política Monetaria de la entidad decidió por 8 votos contra 1 mantener los tipos intactos en el nivel fijado en diciembre, al estimar que el índice de precios al consumo (IPC) seguirá subiendo en los próximos meses, por encima del actual 3,3 %.

Según el acta de la reunión, uno de los miembros del comité votó a favor de elevar la tasa en un cuarto de punto, hasta el 4 %, si bien el mensaje conjunto de la institución es que empleará la cautela antes de aplicar cualquier variación.

El banco central prevé que la inflación británica se mantenga en cotas altas a medio plazo por el aumento de la factura energética debido a la guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

En las últimas horas, el petróleo europeo brent superó los 126 dólares por primera vez desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, ante la falta de avances para reabrir al tráfico marítimo el estrecho de Ormuz, controlado por Teherán y por donde circula un 20 % del crudo mundial.

El Banco de Inglaterra alertó hoy de que las interrupciones del suministro elevarán los costos del combustible para hogares y empresas y afectarán también a los servicios públicos.

«Habrá efectos en cadena, pues a medida que aumenten las facturas de los negocios, es probable que estos suban sus precios para cubrir sus costes, y los trabajadores podrían exigir aumentos salariales para hacer frente a sus propias facturas», explicó.

El comité del banco central dijo que continuará «vigilando de cerca» el impacto de la guerra, a fin de actuar cuando sea necesario para garantizar que la inflación progrese hacia el objetivo oficial del 2 %.

El Banco de Inglaterra aplicó el último recorte de tipos, de un cuarto de punto, el pasado diciembre, cuando los redujo del 4 al 3,75 %, al considerar entonces que la presión inflacionaria había disminuido.

Ese recorte fue el sexto desde agosto de 2024, cuando comenzó el actual ciclo de rebajas tras años de subidas iniciadas en diciembre de 2021 desde niveles históricamente bajos, impulsadas por la elevada inflación durante la pandemia. En su momento de ‘pico’, los tipos llegaron al 5,25 %, en julio de 2024. EFE

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