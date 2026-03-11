El Banco de Inglaterra sustituirá a sus figuras históricas por animales en los billetes

2 minutos

Londres, 11 mar (EFE).- El Banco de Inglaterra sustituirá a las figuras históricas británicas que actualmente aparecen en los billetes de entre 5 y 50 libras por imágenes de fauna autóctona en su próxima serie, según informó este miércoles en un comunicado.

La decisión sigue a una consulta pública realizada en julio de 2025, donde cerca de un 60 % de las 44.000 respuestas enviadas tuvo como preferencia el tema de vida silvestre, frente a otros temas como arquitectura y monumentos, imágenes del ámbito de las artes, la cultura y el deporte o personajes históricos.

La serie actual de billetes de libra esterlina presenta retratos del ex primer ministro británico Winston Churchill en el de cinco libras, la escritora Jane Austen en el de diez libras, el pintor JMW Turner en el de 20 libras y el matemático Alan Turing en el de 50.

El Banco de Inglaterra realizará una segunda consulta este verano para recabar la opinión del público sobre la fauna específica que quiere incluir en la próxima emisión de billetes y un comité de expertos ayudará a elaborar una lista para que el público elija sus favoritas.

La jefa de caja del Banco de Inglaterra, Victoria Cleland, dijo que la razón principal para la introducción de esta nueva serie de billetes es «aumentar la resistencia a las falsificaciones, pero también brinda la oportunidad de celebrar diferentes aspectos del Reino Unido».

El cambio ha suscitado polémica en algunos sectores de la política británica y figuras como el líder del partido populista de derechas Reform UK, Nigel Farage, calificó la decisión de «woke».

«El Banco de Inglaterra está reemplazando a Winston Churchill con una imagen de un castor en nuestros billetes. Esta es la definición de ‘woke'», comentó el político en la red social X. EFE

