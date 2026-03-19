El Banco de Japón congela los tipos en el 0,75 % en medio de la guerra en Irán

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Tokio, 19 mar (EFE).- El Banco de Japón (BoJ) decidió este jueves mantener en el 0,75 % los tipos de interés de referencia a corto plazo, mientras evalúa el impacto en la economía japonesa del alza del precio del petróleo por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Al término de su reunión mensual de dos días sobre política monetaria, el comité del BoJ optó por segundo mes consecutivo por que las tasas de interés se mantengan en el 0,75 %, tras una votación que salió adelante con ocho votos a favor y uno en contra, según informó el organismo a través de un comunicado.

El único miembro que se posicionó en contra, Hajime Takata, propuso aumentar los tipos al 1 % y alegó que el objetivo de estabilidad de precios se había alcanzado «en gran medida».

El BoJ, que sostuvo que la economía japonesa «se ha recuperado moderadamente aunque se ha observado cierta debilidad en algunos tramos», apuntó a que es necesario estar atentos a la evolución futura, debido al aumento de la «tensión» en Oriente Medio que ha provocado volatilidad de los mercados y alza de precio del crudo.

El banco, que intenta alcanzar su objetivo de inflación del 2 %, subió hace tres meses, en diciembre de 2025, el tipo de interés al 0,75 %, su nivel más alto en tres décadas. Sin embargo, desde entonces los ha mantenido para analizar el efecto de la medida en empresas y hogares. EFE

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