El Banco de Japón mantiene los tipos en el 0,75 % entre los efectos de la guerra en Irán

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Tokio, 28 abr (EFE).- El Banco de Japón (BoJ) mantuvo este martes los tipos de interés de referencia a corto plazo en el 0,75 %, al tiempo que evaluó a la baja las expectativas de crecimiento del país asiático por el aumento de los precios del petróleo crudo, debido a la guerra en Irán.

El BoJ congeló los tipos de interés por tercera vez consecutiva pero con una mayoría más estrecha, con seis votos a favor y tres en contra, informó el organismo a través de un comunicado al término de su reunión de dos días sobre política monetaria.

Tres miembros propusieron elevar los tipos al 1 %, con Hajime Takata considerando que la estabilidad de precios se ha alcanzado «prácticamente», mientras que Naoki Tamura advirtió que el BoJ «debería fijar el tipo de interés oficial lo más cerca posible del tipo neutral».

El BoJ rebajó al 0,5 %, frente al 1 % estimado el pasado enero, la previsión de crecimiento del producto interior bruto (PIB) para el presente año fiscal, que comenzó este abril y finalizará en marzo de 2027, debido al impacto del conflicto en Oriente Medio.

«Se espera que el aumento de los precios del petróleo crudo, reflejo del impacto de la situación en Oriente Medio, reduzca las ganancias empresariales y la renta real de los hogares», indicó el BoJ.

Se prevé que el crecimiento repunte moderadamente en el año fiscal 2027-28, al 0,7 %, conforme se disipen los efectos negativos de los precios del petróleo.

Paralelamente a la desaceleración del PIB, el BoJ estimó que es probable que el índice de precios al consumo (IPC), que excluye los precios de los alimentos por su alta volatilidad, se sitúe en un 2,8 % en el presente año fiscal, frente al 1,9 % estimado el pasado enero.

«Se prevé que el aumento de los precios del petróleo crudo eleve los precios, principalmente de la energía y los bienes», indicó el BoJ, antes de alertar que es necesario prestar «especial atención» a la situación en Oriente Medio.

El banco, que intenta alcanzar su objetivo de inflación del 2 %, subió el tipo de interés al 0,75 % en diciembre de 2025, su nivel más alto en tres décadas. Sin embargo, desde entonces los ha mantenido para analizar el efecto de la medida en empresas y hogares. EFE

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