El Banco do Brasil lanza el sistema de pagos PIX en Argentina para turistas brasileños

1 minuto

São Paulo, 6 mar (EFE).- El Banco do Brasil (BB) anunció este viernes el lanzamiento del sistema de pagos PIX en el exterior para turistas brasileños, una iniciativa que debuta en Argentina gracias a una colaboración con el Banco Patagonia.

Esta iniciativa permite a los turistas brasileños realizar pagos mediante este sistema de transferencias instantáneas en comercios físicos fuera de su país.

Según el comunicado de la entidad, esta funcionalidad ya está disponible para los usuarios de PIX en Brasil, sean o no clientes del BB, en establecimientos acreditados en Argentina.

Basta con que el turista lea el código QR con la aplicación móvil de su banco brasileño y concluya la transacción, sin necesidad de registrarse ni de autorización previa.

El BB transforma el importe de pesos argentinos a reales, haciendo que el cliente pueda pagar con débito, aunque el monto final estará tasado con el Impuesto sobre las Operaciones Financieras (IOF) al tratarse de una transferencia realizada en el exterior.

La tecnología fue desarrollada junto al Banco Patagonia y la red argentina Coelsa, utilizando la plataforma de cobros Wapa.

De acuerdo a la nota, tras el debut en Argentina, el BB «estudia» la posibilidad de expandir este sistema de pago para otros países de América, Europa y Asia, «priorizando aquellas regiones con fuerte presencia» de turistas brasileños.

Creado por el Banco Central de Brasil hace cinco años, el PIX es el sistema de pagos más utilizado por los brasileños. EFE

adm/mp/sbb