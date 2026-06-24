El Banco Interamericano de Desarrollo retoma formalmente relaciones con Venezuela

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Washington, 24 jun (EFE).- El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció este miércoles el reinicio formal de relaciones con Venezuela, congeladas desde 2019, tras aceptar el nombramiento de Calixto Ortega como nuevo gobernador por Caracas ante la entidad.

El anuncio supone una reanudación del diálogo entre el BID y el país caribeño y el reconocimiento del Gobierno venezolano que preside Delcy Rodríguez, pero aún no implica que Caracas pueda tener acceso a nuevos instrumentos de préstamo suscritos por el ente. EFE

asb/gad